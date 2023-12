Canonical svela i contenitori Ubuntu più snelli per una maggiore efficienza e una vulnerabilità ridotta

Canonical, la principale azienda di Ubuntu, ha completato con successo il lancio dei suoi contenitori Ubuntu ultra-piccoli e altamente efficienti. La caratteristica saliente di questi contenitori rivoluzionari è la loro struttura raffinata, che copre solo l'applicazione e le dipendenze di runtime necessarie, ignorando intenzionalmente pacchetti, utilità o librerie a livello di sistema.

L'idea centrale alla base di questo approccio meticoloso è l'eliminazione di elementi superflui che possono contribuire alla robustezza dell'immagine, aumentando così in modo significativo l'efficienza operativa e diminuendo le possibili superfici di attacco, ha affermato Canonical nella sua recente rivelazione.

Una delle tecnologie fondamentali alla base della creazione di questi contenitori Ubuntu cesellati è "Chisel", un gestore di pacchetti che segmenta strategicamente i pacchetti Debian in "sezioni". Queste sezioni sono sottoinsiemi indipendenti che comprendono il loro contenuto e le relative dipendenze.

La documentazione di Chisel spiega metaforicamente il concetto come "avere una fetta di Ubuntu", fornendo proprio ciò che è richiesto. Il sistema è progettato in modo da realizzare il vecchio proverbio "prendi la tua torta e mangiala anche tu".

Tra i principali aspetti positivi di questi contenitori Ubuntu abilmente scolpiti vi sono la loro compatibilità durante tutto il ciclo di sviluppo, una difesa migliorata contro i problemi di dipendenza, un'interfaccia a riga di comando (CLI) intuitiva per consentire ai clienti di costruire o amplificare i propri contenitori e un processo di ricostruzione delle immagini ottimizzato.

Canonical ritiene che questi contenitori Ubuntu cesellati offrano alle aziende un percorso senza soluzione di continuità per intraprendere il loro viaggio di containerizzazione, passando allo stesso tempo dallo sviluppo alla produzione. Questo sentimento segue il loro post sul blog sull'argomento.

I contenitori Ubuntu cesellati portano con sé la promessa di mantenimento della sicurezza e supporto affidabile da parte di Canonical. Le garanzie dell'azienda includono cinque anni di aggiornamenti di sicurezza per i contenitori contenuti nel repository primario, un servizio decennale di patch di sicurezza per i clienti Ubuntu Pro, assistenza opzionale nei giorni feriali o 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e l'allineamento delle librerie e dei cicli di rilascio con Ubuntu LTS per ulteriori affidabilità.

I nuovi contenitori rappresentano una scelta praticabile per una vasta gamma di toolchain di tendenza, come Java, .NET e Python. Grazie agli sforzi di collaborazione tra Microsoft e Canonical, le edizioni .NET 6, 7 e 8 dispongono di contenitori propri.

Idee simili alle immagini Chiselled sono state molto richieste tra gli sviluppatori, secondo Richard Lander, il program manager per .NET presso Microsoft. L'innovazione del concetto e l'efficace esecuzione da parte di Canonical sono state molto apprezzate e Microsoft ha voluto essere il primo partner di lancio. Il gigante della tecnologia era immensamente euforico nel pubblicare le immagini di Ubuntu Chiselled per .NET in questa versione GA.

