Due ex dipendenti di Google, Sargun Kaur e Nikke Hardson-Hurley, hanno identificato un problema critico nel processo di reclutamento tecnico e hanno formato una nuova startup rivoluzionaria chiamata Byteboard. Hanno deciso di ripensare e ricostruire i colloqui di lavoro ingegneristici concentrandosi sulle capacità pratiche di programmazione dei candidati in situazioni del mondo reale. Di recente, Byteboard si è assicurata con successo un round di finanziamento iniziale da $ 5 milioni guidato da Cowboy Ventures, insieme a un gruppo eterogeneo di angel investor. Kaur e Hardson-Hurley si sono inizialmente incontrati durante l'evento di hackathon interno di Google, scoprendo un interesse comune nel rinnovare il processo di colloquio ingegneristico. Entrambe le fondatrici, in quanto donne di colore, hanno sperimentato in prima persona gli svantaggi affrontati da individui sottorappresentati a causa del sistema attuale. Hanno riconosciuto il vantaggio ingiusto che il processo ha concesso a coloro che hanno le risorse per accedere ai materiali di preparazione, non diversamente dai corsi di preparazione SAT delle scuole superiori. "Byteboard è una soluzione basata su software che in realtà aiuta le aziende a sostituire i colloqui tecnici pre-on-site con un colloquio basato su progetto che li aiuta ad assumere più velocemente attraverso un processo di colloquio molto più positivo, semplificato e pratico", ha affermato Kaur. Il tradizionale metodo di intervista, progettato inizialmente da giganti della tecnologia come Google e Microsoft, ha preso di mira il dottorato di ricerca. candidati in informatica provenienti da prestigiose università. Tuttavia, secondo Kaur, l'industria tecnologica si è notevolmente trasformata nel corso degli anni, lasciando alle spalle il processo di intervista. Byteboard mira a cambiare le dinamiche dell'intervista da concetti puramente teorici a dimostrazioni pratiche di codifica. Kaur paragona lo scenario alla valutazione dei giocatori di basket osservando le loro prestazioni in palestra, piuttosto che far loro spiegare le giocate su una lavagna. Mentre erano ancora in Google, i co-fondatori hanno sviluppato la loro idea in un prodotto attraverso l'incubatore interno di Google, Area 120. In genere, i progetti Area 120 sono destinati all'uso interno, ma Byteboard ha fatto un raro salto nel mercato come azienda autonoma.

I fondatori hanno progettato scenari di interviste Byteboard che devono essere completati dai candidati a loro piacimento, nel comfort del loro ambiente di lavoro preferito. L'obiettivo principale di queste valutazioni è quello di valutare le competenze e le abilità richieste per il lavoro. “Quel candidato sosterrà il colloquio Byteboard ed è come lavorare a un progetto. Simula molto la giornata nella vita di un ingegnere. Non sei coinvolto in oscuri algoritmi», spiegò Kaur. Ha inoltre sottolineato che i candidati non dovrebbero studiare per questi colloqui: l'unica preparazione richiesta dovrebbe essere l'affinamento delle proprie capacità ingegneristiche. La piattaforma rende inoltre anonimi i dati inviati ai responsabili delle assunzioni, riducendo ulteriormente i pregiudizi consentendo loro di valutare i candidati in base esclusivamente alle loro capacità dimostrate. Le informazioni personali rimangono nascoste fino a quando il candidato non avanza a un colloquio di persona. Sebbene sia ancora nelle sue fasi iniziali con solo otto dipendenti, Byteboard sta già facendo scalpore nel settore. Kaur e Hardson-Hurley danno la priorità alla costruzione di un team che rifletta la variegata comunità che servono. Aziende come Figma, Lyft e Webflow hanno implementato Byteboard e hanno assistito a un impatto positivo in termini di riduzione del tempo di offerta, risparmio di centinaia di ore di colloquio da parte dei team di ingegneri e assemblaggio di reparti di ingegneria più diversificati.

Questo nuovo approccio alle assunzioni potrebbe potenzialmente trasformare il panorama del reclutamento tecnico, dalle startup alle organizzazioni di livello aziendale. Nell'era delle piattaforme no-code e low-code, come AppMaster.io , l'attenzione si sta spostando per consentire alle persone di creare applicazioni in modo più rapido ed efficiente. Questa transizione richiederà alle assunzioni di ingegneri di dimostrare competenza in scenari di programmazione pratici e reali invece di eccellere semplicemente nella conoscenza teorica. Detto questo, Byteboard sta aprendo la strada a un processo di intervista più inclusivo ed efficace che si allinea meglio con i requisiti del settore tecnologico moderno.