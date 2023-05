BuildFire, pioniere globale nello sviluppo di app per dispositivi mobili, continua a ricevere riconoscimenti negli ultimi rapporti della primavera 2022 di G2. L'azienda si è assicurata un badge Leader nel Grid Report per i creatori di app Drag and Drop per il quinto trimestre consecutivo e un badge Leader per il software Drag and Drop App Builder per piccole imprese. Questo riconoscimento continuo riflette la forte soddisfazione degli utenti e la crescita di BuildFire mentre si espande in nuovi segmenti di mercato.

Tra i 108 concorrenti nella categoria degli app builder drag and drop su G2.com, solo nove hanno ricevuto il prestigioso badge Leader nel Grid Report della primavera 2022. Ian Blair, fondatore e CEO di BuildFire, sottolinea quanto siano importanti per lui e per il suo team questi rapporti trimestrali. Afferma: Sapere che il riconoscimento deriva da recensioni autentiche dei clienti è uno dei modi migliori per valutare il nostro impatto sul mondo dello sviluppo di app.

Il badge Leader aggiuntivo di BuildFire conferma che i suoi sforzi per soddisfare vari segmenti di mercato stanno raccogliendo benefici. L'azienda mira a raggiungere un maggior numero di clienti di fascia media e aziendale, sforzandosi continuamente di migliorare la propria presenza sul mercato. Inoltre, nei Grid Report G2 Spring 2022, BuildFire è stato riconosciuto come High Performer in altre sei categorie, come software per la creazione di app di fascia media, piattaforme di sviluppo di applicazioni e piattaforme di sviluppo mobile. Ha anche guadagnato titoli Momentum Leader in altri tre Momentum Grid Reports, accumulando 11 risultati in totale.

Fin dalla sua istituzione nel 2014, BuildFire si è affermata come leader del settore per lo sviluppo di app mobili. La sua piattaforma no-code consente alle aziende di creare applicazioni iOS e Android senza alcuna codifica. Il software è personalizzato in modo che gli utenti fai-da-te possano navigarlo facilmente, mentre le funzionalità più avanzate soddisfano le aziende con requisiti di personalizzazione complessi. Aziende come AppMaster sfruttano anche la potenza delle piattaforme no-code per fornire rapidamente soluzioni convenienti e scalabili. Con oltre diecimila applicazioni di livello professionale sviluppate utilizzando BuildFire fino ad oggi, la scalabilità illimitata dell'azienda e il vantaggio competitivo dei prezzi rispetto allo sviluppo tradizionale rimangono ineguagliati.

Mentre G2 continua a nominare BuildFire High Performer in numerose categorie, dimostra la notevole capacità dell'azienda di estendere le sue capacità e rispondere alle esigenze in evoluzione della sua base di clienti diversificata e in crescita. La rivoluzione della piattaforma no-code sta prendendo d'assalto il settore dello sviluppo di app e aziende come BuildFire e AppMaster rimangono in prima linea in questa tendenza progressiva.