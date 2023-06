Apple ha annunciato la disponibilità del kit di sviluppo software (SDK) visionOS per le tanto attese cuffie Vision Pro. L'SDK sarà rilasciato con almeno sei mesi di anticipo rispetto al lancio commerciale previsto negli Stati Uniti, con un prezzo al dettaglio di 3.500 dollari. Apple si aspetta che il suo forte ecosistema di sviluppatori contribuisca a creare trazione per il sistema di elaborazione spaziale, che ha ricevuto una risposta contrastante dopo essere stato rivelato alla WWDC di questo mese.

La disponibilità di contenuti è stata una delle principali priorità dello sviluppo della realtà virtuale (VR) e della realtà aumentata (AR) nel corso degli anni. Apple intende sfruttare questo aspetto assicurandosi che l'App Store sia pieno di contenuti entro il lancio del sistema Vision Pro, previsto per l'inizio del 2024. Susan Prescott, vicepresidente di Apple, ha dichiarato in un comunicato stampa che gli sviluppatori possono sfruttare i potenti framework che già conoscono e migliorare le loro creazioni con nuovi strumenti e tecnologie innovative, come Reality Composer Pro, per offrire esperienze utente migliorate.

L'SDK Vision Pro è costruito sullo stesso framework di base degli altri sistemi operativi Apple e incorpora strumenti di sviluppo popolari come Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit e TestFlight. Con questo approccio, Apple intende ridurre al minimo la curva di apprendimento per gli attuali sviluppatori e semplificare la transizione del software esistente a questa nuova piattaforma. Il Game Porting Tool Kit di Apple per Mac e iPad illustra una strategia simile.

Le finestre di calcolo spaziale sono create utilizzando Swift. Come spiegato nella pagina di sviluppo di Apple, le app si avviano di default in uno Spazio condiviso, dove coesistono più app come su un desktop Mac. L'utente può riposizionare le finestre e i volumi contenenti i contenuti. Per un'esperienza più coinvolgente, un'app può lanciare un Full Space dedicato, che mostra solo i suoi contenuti, dove gli utenti possono creare contenuti 3D senza limiti, aprire portali verso mondi diversi e persino immergere le persone nelle ambientazioni.

Tuttavia, permangono dubbi sull'efficacia di tali porte in un piano tridimensionale o in una "tela infinita". Per ovviare a questo problema, Apple ha in programma l'apertura di "laboratori per sviluppatori" in varie città, tra cui Cupertino, Londra, Monaco, Shanghai, Singapore e Tokyo, a partire dal mese prossimo. L'obiettivo è quello di rendere più accessibile agli sviluppatori il costoso e inedito auricolare Vision Pro.

I team di sviluppo possono testare le loro applicazioni sull'hardware Vision Pro presso il laboratorio o richiedere kit di sviluppo hardware per testare le loro applicazioni al di fuori delle sedi ufficiali. Oltre agli strumenti per sviluppatori già esistenti, Apple introduce Reality Composer Pro. Questa funzione di Xcode semplifica il processo di anteprima di modelli 3D, immagini, suoni e animazioni sull'headset. È disponibile anche un simulatore che fornisce un'approssimazione virtuale senza la necessità di un hardware reale. Inoltre, a partire dal mese prossimo, saranno integrati gli strumenti di sviluppo Unity, per ovviare alla notevole assenza di esperienze di gioco dalla presentazione iniziale.

Il recente annuncio sottolinea l'importanza di puntare al mercato aziendale per la prima iterazione di Vision Pro. Stephen Prideaux-Ghee, CTO AR/VR dell'azienda di sviluppo di prodotti digitali PTC, ha spiegato che i produttori possono utilizzare le soluzioni AR di PTC per collaborare su questioni aziendali critiche integrando contenuti 3D interattivi nel mondo reale, da singoli prodotti a intere linee di produzione. Con il sito Apple Vision Pro, le parti interessate di diversi reparti e sedi possono esaminare simultaneamente i contenuti per facilitare le decisioni di progettazione e funzionamento, aprendo nuove possibilità di collaborazione.

