AppGyver, una delle startup pionieristiche nell'arena dello sviluppo low-code dal 2013, ha recentemente lanciato la sua rivoluzionaria piattaforma di sviluppo visivo: Composer Pro. Pubblicizzata come la soluzione no-code di nuova generazione, la piattaforma è in sviluppo da tre anni e mira a colmare le carenze degli attuali ambienti low-code. Offrendo flessibilità e potenza senza pari, Composer Pro supporta la creazione di applicazioni per dispositivi Web, PC, Mac, iOS e Android utilizzando i framework React Web e React Native. Inoltre, può essere espanso tramite plug-in appositamente progettati per questi framework.

Disponibile gratuitamente per singoli sviluppatori, scuole, startup e organizzazioni non aziendali, Composer Pro garantisce l'accesso al servizio di database, alla rete di distribuzione dei contenuti (CDN) e agli strumenti di pubblicazione di AppGyver.

Marko Lehtimaki, CEO e co-fondatore di AppGyver, immagina Composer Pro come un punto di svolta che elimina le ultime barriere nello sviluppo no-code e lo spinge allo stesso livello di potenza della codifica tradizionale. Con un ampio elenco di clienti aziendali e uno stato di flusso di cassa positivo, l'azienda ha raccolto il supporto dei suoi investitori nell'offrire la piattaforma gratuitamente a un pubblico più ampio.

Notevoli tra gli oltre 100 clienti aziendali di AppGyver ci sono organizzazioni importanti come DHL e Fingrid.

Composer Pro vanta un editor visivo ricco di funzionalità che offre agli utenti strumenti avanzati per la creazione di funzioni logiche e la gestione dei database senza interruzioni. La piattaforma offre un'ampia gamma di componenti dell'interfaccia utente predefiniti e blocchi di flusso logico che semplificano l'esperienza di sviluppo delle app. Inoltre, AppGyver sta creando un mercato in cui gli sviluppatori possono condividere o eventualmente monetizzare i loro componenti personalizzati.

La visione alla base di Composer Pro è quella di portare lo stesso livello di espressività e potenza che si trova nei linguaggi di programmazione allo sviluppo visivo. Ciò si otterrebbe consentendo agli sviluppatori di creare blocchi predefiniti personalizzati senza scrivere una sola riga di codice, eliminando di fatto la necessità di codifica in determinate situazioni.

React e React Native sono emerse come le tecnologie principali alla base di Composer Pro dopo un precedente focus su HTML5. L'azienda ha concentrato i propri sforzi sull'ottimizzazione della generazione del codice, superando ciò che la maggior parte degli sviluppatori può ottenere nell'ottimizzazione dei propri progetti React Native. Di conseguenza, con l'aggiunta di un livello di progettazione adattivo, la piattaforma può ora creare app praticamente per qualsiasi piattaforma moderna.

Sebbene gli sviluppatori possano ancora scrivere manualmente formule e JavaScript personalizzato, se necessario, le sofisticate funzionalità di Composer Pro consentono di creare app complesse senza toccare alcun codice, mantenendo la promessa principale delle piattaforme low-code come la piattaforma PowerApps di Microsoft.

Per gli appassionati no-code, Composer Pro di AppGyver, con la sua ricca gamma di funzionalità, è un'opzione interessante da esplorare. Inoltre, piattaforme come AppMaster.io offrono potenti soluzioni no-code che si rivolgono allo sviluppo di back-end, web e applicazioni mobili, consentendo agli utenti di creare applicazioni con incredibile velocità e convenienza.