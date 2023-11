Amazon presenta DataZone, un rivoluzionario servizio di gestione dei dati per una migliore collaborazione e governance

Nel tentativo di semplificare la collaborazione dei dati all'interno delle aziende, Amazon ha lanciato una soluzione pionieristica di gestione dei dati: Amazon DataZone. Questo servizio innovativo si occupa della catalogazione, della scoperta, dell'analisi, della governance e della condivisione dei dati tra i suoi creatori e gli utenti.

Questo nuovo servizio è stato presentato in anteprima per la prima volta quest'anno ad AWS re:Invent e mira ad avvicinare i team all'interno di un'azienda attraverso una gestione efficace dei dati. I principali contributori o produttori di dati archiviano le risorse di dati strutturati nel catalogo dati da dove i consumatori possono abbonarsi a queste risorse e condividerle con altri collaboratori.

Come spiegato da Shikha Verma, responsabile del prodotto per Amazon DataZone, durante il keynote dell'evento, il servizio funge da ambiente unificato che migliora la visibilità e fornisce un accesso diretto ai dati per tutte le parti interessate di un'organizzazione.

Implementando questo servizio ingegnoso, le aziende possono delimitare i propri dati in domini che indicano un confine all'interno dell'azienda. Questi domini comprendono gli elementi principali di Amazon DataZone: il portale dati, il catalogo dati, progetti e ambienti e flussi di lavoro integrati.

Il portale dati, un'applicazione basata sul web, offre opportunità self-service per l'accesso ai dati. Ai fini dell'autenticazione, sfrutta AWS Identity and Access Manager (IAM) o verifica le credenziali da origini di identità esterne tramite AWS IAM Identity Center.

Inoltre, Amazon DataZone risolve un grosso ostacolo alla reperibilità dei dati implementando una tassonomia predefinita nel suo catalogo dati in cui i dati possono essere ordinati e organizzati in base al contesto aziendale, consentendo così agli utenti di individuare facilmente i dati richiesti.

Il suo ambiente e le funzionalità di creazione di progetti consentono agli utenti di creare raggruppamenti di risorse di dati, persone e strumenti analitici incentrati su un caso d'uso specifico. Questi ambienti fungono da spina dorsale per la produzione o il consumo di dati. AWS lo ha chiarito in un recente post sul blog, affermando che i progetti Amazon DataZone forniscono uno spazio favorevole in cui i membri del progetto possono collaborare, condividere e scambiare dati e risorse di dati.

Inoltre, il servizio include flussi di lavoro integrati che garantiscono una facile governance e controllo degli accessi. Se un consumatore di dati richiede l'accesso ai dati, il proprietario è tenuto ad autenticare la richiesta, dopodiché Amazon DataZone gestisce la concessione dell'accesso in base alle autorizzazioni dell'archivio dati.

Illustrando un caso d'uso pratico, AWS ha elaborato uno scenario in cui un team di marketing del prodotto potrebbe sfruttare Amazon DataZone per analizzare i dati di vendita di proprietà di un team di vendita per ideare una campagna di adozione del prodotto. In quanto tale, DataZone funge da punto di svolta per i team che hanno a che fare con set di dati di grandi dimensioni, facendo eco a un sentimento armonioso condiviso da molte altre piattaforme come AppMaster .