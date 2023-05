Il settore legale sta adottando sempre più soluzioni digitali per semplificare i processi, risparmiare ore non fatturabili e migliorare i servizi ai clienti. In pratica, tuttavia, gli studi legali e gli uffici legali incontrano ostacoli all'innovazione, tra cui mantenere i progetti IT sotto budget e consegnarli entro le scadenze, riducendo al minimo il rischio di fallimento e garantendo un'implementazione di successo. Per superare questi ostacoli, le aziende si rivolgono a piattaforme low-code e no-code per creare applicazioni digitali illimitate.

Sfide nello sviluppo tecnologico legale convenzionale

Sia gli studi legali che i dipartimenti legali interni spesso incontrano difficoltà quando costruiscono il proprio stack tecnologico legale utilizzando tecniche di sviluppo tradizionali. I percorsi comuni per lo sviluppo includono:

Sviluppo reparto IT interno:

Mancanza di agilità e collaborazione interdipartimentale nei progetti, che aumenta il rischio di non soddisfare i requisiti degli utenti finali o di superare i limiti di tempo e di budget.

I carichi di lavoro e le responsabilità crescenti dei dipartimenti IT fanno sì che i progetti aziendali vengano messi da parte a causa dell'espansione degli arretrati.

Dipendenza dall'IT per funzionalità aggiuntive o miglioramenti delle capacità.

Sviluppo in outsourcing:

Processo costoso e dispendioso in termini di tempo.

Gli sviluppatori potrebbero non avere familiarità con le esigenze specifiche dell'azienda, portando a soluzioni non ottimali.

Le organizzazioni rimangono dipendenti da sviluppatori esterni per manutenzione, funzionalità aggiuntive o modifiche.

Acquisto di prodotti in pronta consegna:

I prodotti standard hanno un approccio unico per tutti, limitando la personalizzazione e la funzionalità per specifici requisiti organizzativi.

Le aziende incontrano spesso la necessità di reinvestire in una nuova soluzione quando quella esistente diventa inadeguata.

Questi metodi convenzionali comportano rischi elevati, aumento dei costi, scadenze non rispettate, ideazione ostacolata e adozione inadeguata di soluzioni IT.

Applicazioni personalizzate No-Code: un punto di svolta nella tecnologia legale

I principali studi legali e i dipartimenti legali interni sfruttano sempre più le piattaforme low-code e no-code (LCNC) per consentire agli utenti aziendali e agli avvocati di creare soluzioni digitali in collaborazione con i dipartimenti IT. Le applicazioni personalizzate, attraverso lo sviluppo di LCNC, offrono soluzioni dinamiche su misura per le esigenze dell'organizzazione. Lo sviluppo No-code promuove cicli agili e iterativi, incoraggiando test frequenti e miglioramenti costanti. Questo approccio garantisce che le soluzioni soddisfino le esigenze degli utenti, consente agli utenti aziendali di mantenere le applicazioni in modo indipendente e alleggerisce il carico di lavoro dei reparti IT pur rimanendo adattabile ai futuri requisiti organizzativi. Tuttavia, le organizzazioni che intraprendono percorsi di sviluppo no-code spesso devono affrontare sfide come l'identificazione di esigenze aziendali urgenti, l'ambito delle applicazioni, l'assegnazione di tempistiche e budget, la dimostrazione del ROI, l'ottenimento del consenso degli stakeholder interni, l'onboarding degli utenti finali e l'implementazione di modifiche a livello di organizzazione .

Andare avanti con soluzioni tecniche legali No-Code

Per affrontare queste sfide e affrontare la transizione verso soluzioni no-code, le organizzazioni dovrebbero prendere in considerazione i seguenti passaggi:

Identificare e stabilire le priorità delle esigenze aziendali: valutare i processi correnti, i punti deboli e gli obiettivi per determinare quali soluzioni sono più urgenti. Applicazioni e requisiti dell'ambito: delineare le funzionalità, le integrazioni e le capacità necessarie della soluzione proposta. Allocare tempistiche e budget: stimare il tempo e le risorse necessarie per il progetto, considerando fattori come l'onboarding degli utenti aziendali, lo sviluppo dell'applicazione e il test. Determina il ROI e il valore tangibile: stabilisci metriche per misurare il ROI, tenendo conto di fattori come il risparmio di tempo, l'aumento della produttività e la maggiore soddisfazione del cliente. Ottieni supporto interno: presenta un caso convincente alle parti interessate, sottolineando i vantaggi e il potenziale ROI dello sviluppo no-code . Integra gli utenti finali e assicurati un'integrazione di successo: fornisci una formazione completa e un supporto continuo per facilitare un'adozione diffusa e una transizione graduale. Pianificare la manutenzione e il miglioramento continuo: sviluppare una strategia per mantenere le applicazioni e ripeterle man mano che le esigenze organizzative evolvono. Scegli una potente piattaforma no-code : valuta e seleziona una solida piattaforma no-code , come la piattaforma AppMaster , che fornisce un'ampia suite di strumenti di progettazione, sviluppo e gestione per applicazioni back-end, Web e mobili.

Riconoscendo e superando le sfide nello sviluppo della tecnologia legale convenzionale, le organizzazioni possono sfruttare il potenziale delle applicazioni personalizzate utilizzando piattaforme no-code. Il movimento no-code consente agli avvocati e agli utenti aziendali di collaborare con i dipartimenti IT, creando applicazioni digitali illimitate in grado di promuovere l'efficienza, l'innovazione e la soddisfazione del cliente.