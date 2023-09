VLGE dévoile un ensemble d'outils sans code pour les mondes numériques de l'art, de la mode et de la beauté

Le métaverse a été un sujet brûlant ces derniers temps, notamment avec le dévoilement par Apple de son casque Apple Vision Pro. Cette annonce et la sortie du casque Visor XR d'Immersed suggèrent un appétit croissant dans le domaine de « l'informatique spatiale ».

Parmi les acteurs en herbe dans ce domaine figure VLGE, une startup française qui a récemment obtenu un financement de 4 millions de dollars auprès d'investisseurs notables tels que Venrex VC et L'Oréal. Au lieu de s’appuyer sur des géants de la technologie comme Meta et Mark Zuckerberg, VLGE cherche à donner aux industries axées sur la mode, l’art et la beauté les moyens de créer de la mode et de tirer profit de leur domaine numérique.

Le produit V-Suite de la startup propose des outils no-code pour la construction du monde et la gestion des actifs. Avec son récent dévoilement, il invite les créateurs et les marques à explorer son kit de développement logiciel (SDK). Les SDK, comme le SDK Emergence de VLGE et Crucible pour Unreal Engine, sont essentiels pour établir des normes dans les écosystèmes technologiques émergents, attirant les développeurs et les innovateurs.

Les principaux bailleurs de fonds du VLGE comprennent le British Fashion Council, BOLD (la branche capital-risque de L'Oréal), le VR Fund et d'autres noms réputés. De plus, des professionnels chevronnés de Wave, Sandbox et Paper Magazine conseillent la startup. Derrière la démarche ambitieuse de VLGE se trouve la fondatrice Evelyn Mora, une entrepreneure finlandaise ancrée en France avec une formation dans la mode et la photographie durables. Mora a également été reconnue pour avoir dirigé la Semaine de la mode durable en Finlande et lancé la toute première Semaine de la mode 3D.

Mora envisage un monde où le métaverse est diversifié et non monopolisé par un seul géant. Elle a souligné le coût des plateformes actuelles, l'expérience utilisateur et les limites d'évolutivité. Son objectif avec VLGE est d'offrir aux créateurs un moyen flexible et rentable de traduire leurs idées en réalités virtuelles. De plus, elle prévoit que les marques tireront parti de ces mondes numériques pour minimiser leur impact environnemental tout en restant à l’avant-garde des mouvements culturels et artistiques.

VLGE a introduit V-BLDR, un outil no-code qui permet aux utilisateurs d'assembler des espaces virtuels à partir de différents modèles pour simplifier le processus de création. De plus, la plate-forme offre plusieurs voies de monétisation, notamment l'intégration de NFT, faisant de VLGE un concurrent prometteur dans l'espace du métaverse.

Une autre mention notable dans la sphère du métaverse est Spatial, qui a obtenu un financement de 47,3 millions de dollars. Il offre aux créateurs de NFT une plateforme pour concevoir et héberger des événements virtuels. De plus, Exclusive vise à être un allié web3 pour les marques, en proposant une plateforme numérique d'objets de collection. Leur récent financement d'amorçage de 2,2 millions d'euros a été soutenu par Tioga Capital et d'autres.

En conclusion, même si l'espace numérique peut évoluer avec de nouveaux entrants comme « Zuckerverse » réorientant son attention, VLGE reste fidèle à sa mission de rajeunir et de redéfinir le métaverse.