Quickbase, un précurseur dans l'industrie des plateformes no-code, a récemment annoncé des investissements importants dans la croissance de l'entreprise et son expansion internationale. Ce développement comprend des embauches stratégiques dans plusieurs endroits tels que le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Inde, ainsi qu'une croissance considérable des bureaux existants basés à Boston, Salt Lake City et Sofia, en Bulgarie. Dans le cadre de son expansion mondiale, Quickbase a recruté 100 employés supplémentaires dans les domaines des ventes, de la réussite des clients, des produits et des opérations dans le monde entier.

Il y a eu une demande croissante sur le marché mondial pour une création d'applications plus rapide, une vitesse de livraison et une flexibilité accrue. Ceci est particulièrement important lorsqu'il s'agit de superviser, de gérer et de maîtriser des projets à forts enjeux. Gartner a estimé que 41 % des employés en dehors de l'informatique créent des applications, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d'innovateurs commerciaux et de développeurs citoyens au cours de l'année écoulée. Pour répondre à cette demande, Quickbase a réalisé des investissements substantiels pour permettre à davantage d'individus et d'organisations du monde entier de libérer leur potentiel, d'améliorer leurs opérations et de relever des défis commerciaux complexes.

Plus tôt cette année, Quickbase a nommé Mark Dillon au poste de vice-président principal des partenaires et de l'international pour diriger la présence internationale de l'organisation. Sous sa direction, la société a élargi ses équipes en recrutant Vimal Nair en tant que Vice-président des ventes internationales pour diriger les équipes régionales. En outre, Quickbase a rapidement étendu ses partenariats régionaux, techniques et mondiaux d'intégrateurs de systèmes pour accélérer l'expansion du marché. Cela permet aux organisations à forte intensité opérationnelle d'améliorer l'agilité, d'accélérer les opérations commerciales et d'automatiser les processus complexes et les systèmes disparates à grande échelle.

En continuant à investir dans les régions internationales, Quickbase vise à permettre à davantage d'organisations mondiales de créer, connecter, gouverner et améliorer en permanence des solutions numériques personnalisées répondant aux données et processus critiques, le tout sur une plateforme sécurisée. Cela inclut la création de solutions personnalisables et flexibles que les utilisateurs peuvent exploiter et itérer en toute sécurité en temps réel. De plus, la plate-forme permet une connexion rapide des données et des outils pour fournir des informations exploitables aux utilisateurs qui en ont le plus besoin, ainsi que pour débloquer des analyses en temps réel sur les systèmes et les processus en toute sécurité, éliminant ainsi les silos de données et les erreurs de communication.

Compte tenu des contraintes informatiques croissantes et du développement d'applications personnalisées coûteux et lent, Ed Jennings, PDG de Quickbase, a souligné la nécessité d'un logiciel unique pour résoudre les problèmes complexes d'aujourd'hui. Il envisage l'expansion de l'entreprise au Royaume-Uni, en Irlande et dans d'autres régions du monde comme une étape clé dans leur mission d'aider les organisations à gérer et à maîtriser des projets à enjeux élevés.

Dans le domaine des plates no-code, des entreprises comme AppMaster fournissent des services similaires, offrant des outils puissants pour créer des applications backend, Web et mobiles. Ces plates-formes ont connu une adoption rapide ces dernières années, rendant le développement d'applications plus rapide et plus rentable pour un large éventail de clients, des petites entreprises aux grandes entreprises.

Quickbase aide déjà près de 6 000 clients, dont plus de 80 % des entreprises du Fortune 50, à atteindre l'agilité opérationnelle en fournissant des informations en temps réel et une automatisation sur des processus complexes et des systèmes disparates. Avec son expansion internationale continue, la société est bien placée pour répondre à la demande croissante de solutions commerciales personnalisables à travers le monde.