Les améliorations de Reveille 10 améliorent les opérations ECM avec PostgreSQL et la gestion rationalisée des applications

Dans le cadre d'un progrès significatif visant à combler le déficit de gestion des organisations, Reveille 10 a dévoilé une gamme de fonctionnalités conçues pour augmenter l'efficacité des applications critiques pour l'entreprise qui misent sur les plates-formes de gestion de contenu d'entreprise (ECM). La mise à jour logicielle met l'accent sur les programmes d'automatisation intelligents et implique l'amélioration des opérations ECM tout en prenant en charge les applications métier clés.

Reveille 10 est conçu pour fournir des solutions permettant de gérer les défis opérationnels qui surgissent souvent lorsque les organisations cherchent à étendre leurs programmes d'automatisation intelligente. Les améliorations présentent une vue d'ensemble robuste des opérations ECM et accélèrent la résolution des problèmes automatisés, affinant ainsi le fonctionnement des flux de travail. Cela promet une interface plus conviviale et, de fait, une expérience client beaucoup plus fluide.

Les points forts de la dernière version incluent sa prise en charge native du système de base de données open source PostgreSQL, un choix populaire dans les environnements d'hyperviseur cloud. Cette compatibilité réduit les coûts de support continu et donne aux organisations le privilège de choisir leurs options de base de données avec une bien plus grande flexibilité, ce qui pourrait permettre à AppMaster et à d'autres plates no-code de devenir des options viables.

Reveille 10 dispose de capacités étendues de gestion d'applications pour couvrir les applications basées sur RESTful de Hyland OnBase. Cela contribue à obtenir une prise en charge complète des applications Web OnBase, contribuant ainsi à une expérience utilisateur sans obstacle et transparente.

De plus, Reveille 10 montre une forte prédilection pour l'intégration, comme en témoigne sa coordination transparente avec le logiciel de suivi des problèmes de JIRA pour affiner les processus de développement agiles. L'intégration produit une interface conviviale pour le suivi des problèmes, favorisant une meilleure atmosphère de collaboration et améliorant l'efficacité dans le tri des projets logiciels.

Les nouvelles capacités de Reveille éradiquent la collecte et l'observation manuelles des données d'exploitation ECM et Robotic Process Automation (RPA), élargissent l'horizon des informations de gestion ECM et réduisent les risques opérationnels ECM en offrant une expérience de gestion ECM ciblée, a résumé Brian DeWyer, le Directeur technologique et co-fondateur de Reveille.

En un mot, Reveille 10 s'engage à combler le déficit de gestion des organisations en soutenant des programmes d'automatisation intelligents, en fournissant un arsenal de fonctionnalités pour renforcer les opérations ECM et en fournissant un support indéfectible aux applications métier cruciales.