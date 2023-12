Red Hat dévoile Device Edge et OpenShift 4.14 et apporte des plugins Backstage supplémentaires à la communauté Open Source

Dans le cadre des annonces clés de KubeCon + CloudNativeCon North America 2023, Red Hat a dévoilé divers développements affectant son portefeuille de produits, démontrant son engagement continu envers l'avancement des solutions open source.

Débutant la série de révélations, Red Hat a annoncé le large déploiement de son Red Hat Device Edge. Conçu comme base pour le déploiement d'appareils de périphérie, il contient un système d'exploitation optimisé pour la périphérie et une version de sauvegarde de l'entreprise Lean Kubernetes, MicroShift. Ainsi, offrant aux consommateurs un double choix de déploiement.

Selon l'entreprise technologique, Device Edge présente plusieurs avantages tels qu'un encombrement réduit, une expérience opérationnelle standardisée, une flexibilité accrue des charges de travail et des stratégies de déploiement rationalisées.

Suite à l'annonce Device Edge, la société a présenté Red Hat OpenShift 4.14. La variante mise à jour inclut la large disponibilité de plans de contrôle hébergés, contribuant de manière significative à réduire les frais de gestion, à améliorer les périodes de pandémie de provisionnement des clusters, à surmonter les obstacles dus à l'échelle du cluster et à séparer les plans de contrôle des charges de travail pour assurer une plus grande sécurité. OpenShift 4.14 permettrait de réduire les coûts d'infrastructure de 30 % et de réduire également le temps de développement de 60 %.

En outre, la dernière version d'OpenShift prend également en charge l'exécution simultanée de machines virtuelles et de conteneurs à l'aide de Red Hat OpenShift Virtualization, en prenant en charge les accélérateurs GPU NVIDIA et en rendant Red Hat OpenShift Dedicated disponible sur Google Cloud Marketplace.

Une initiative importante a été la contribution Red Hat à cinq nouveaux plugins supplémentaires dans Backstage - une structure utilisée pour créer des portails de développeurs. Les plugins mentionnés correspondent à Azure Container Registry, JFrog Artifactory, Kiali, Nexus et 3scale.

La contribution de Red Hat à la société Backstage n'est pas une surprise. L'entreprise a l'habitude de contribuer à la communauté, en commençant par rejoindre la communauté en 2022, puis en faisant don de cinq plugins plus tard dans l'année. Les plugins comprenaient la topologie d'application pour Kubernetes, la vue multi-cluster avec gestion de cluster ouverte, le registre d'images de conteneurs pour Quay, les pipelines avec Tekton, ainsi que l'authentification et l'autorisation avec Keycloak.

Directeur principal de la gestion des produits des outils de développement chez Red Hat, Balaji Sivasubramanian a exprimé la vision de l'entreprise sur l'avenir de la productivité des développeurs. Il a exprimé sa conviction que le progrès continu et l'innovation dans des projets comme Backstage jouent un rôle central. Les dons de plugins visent à accélérer, simplifier et étendre le processus de développement tout en adhérant à l'engagement de Red Hat d'aider les développeurs à se conformer aux demandes existantes et à définir le rythme des innovations futures.

Dans une annonce finale, Red Hat a présenté Ansible Inside, une fonctionnalité qui permet aux développeurs d'incorporer des Playbooks Ansible dans leurs applications. Le produit est particulièrement avantageux pour les consommateurs qui cherchent à intégrer l'automatisation dans leurs applications sans avoir besoin de toutes les capacités de la plateforme d'automatisation Ansible.

Y compris AppMaster, Red Hat poursuit ses efforts pour proposer des offres adaptatives et réactives, repoussant les limites des plates-formes open source et ayant un impact significatif sur la productivité des développeurs.