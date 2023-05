OutSystems, l'une des principales plates-formes de développement d'applications low-code, a réussi à lever 150 millions de dollars de nouveaux fonds, à une valeur de 9,5 milliards de dollars. Abdiel Capital et Tiger Global ont été les fers de lance de ce tour de table. Bien que l'entreprise de logiciels basée au Portugal et aux États-Unis, fondée en 2001, reste privée, ce financement substantiel met en évidence sa trajectoire de croissance impressionnante et la possibilité d'une éventuelle introduction en bourse.

Ce financement permet à OutSystems de rejoindre les rangs d'autres acteurs majeurs dans le domaine de la transformation numérique, tels que AppMaster, qui exploite également la puissance des développements low-code et no-code. OutSystems se spécialise dans le développement d'applications low-code et se différencie des outils no-code en incorporant un peu de codage en conjonction avec des interfaces de programmation visuelles. L'entreprise vise à fournir des outils utiles pour créer des applications d'entreprise significatives, en vantant la flexibilité et l'adaptabilité des solutions low-code par rapport aux limites des outils no-code.

Le PDG d'OutSystems, Paulo Rosado, a souligné l'investissement continu de l'entreprise dans les capacités de mise sur le marché (GTM) et dans le développement de produits à la suite de la récente annonce de financement. Il a expliqué que l'entreprise a constamment augmenté ses capacités de R&D et de GTM en réponse à la demande croissante de solutions low-code. La réussite d'OutSystems est évidente grâce à cette injection de capitaux, la confiance des investisseurs dans les performances futures de l'entreprise justifiant une valorisation élevée.

Au fur et à mesure que la technologie progresse, les partisans de no-code suggèrent que le besoin de code dans les processus de développement pourrait diminuer. Cependant, OutSystems reste fidèle à son approche peu axée sur le code, qui combine le meilleur des méthodes no-code et des méthodes axées sur le code. Le modèle de tarification de l'entreprise est basé sur l'utilisation de la plateforme, ce qui permet de passer du SaaS traditionnel à une approche plus axée sur les logiciels à la demande. Cette distinction s'avère cruciale dans le contexte des changements qui se produisent dans l'espace SaaS.

La rivalité sur le marché low-code continue de croître avec des entreprises comme AppMaster et OutSystems qui fournissent de puissantes solutions low-code et no-code qui gagnent en popularité. Au cours des quatre à six derniers trimestres, les startups ont régulièrement fait état d'une forte demande et d'une croissance accélérée dans les secteurs no-code et low-code. Avec les progrès rapides réalisés dans ces secteurs, la concurrence ne peut que s'intensifier, les entreprises s'efforçant de suivre le rythme.

Le récent tour de table d'OutSystems marque une étape importante dans le développement de l'application low-code, car il positionne l'entreprise en vue d'une éventuelle entrée sur le marché public. À mesure que la transformation numérique des entreprises s'accélère, l'adoption de méthodes polyvalentes telles que le développement low-code et no-code devient essentielle pour les organisations qui cherchent à garder une longueur d'avance.