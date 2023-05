Offrant une nouvelle approche de l'exploration des données, Canvas permet aux équipes non techniques de se prendre en main grâce à une interface conviviale de type tableur qui élimine le besoin de compétences en SQL ou d'équipes dédiées aux données. Fondé en s'inspirant de leur expérience chez Flexport, Luke Zapart, Ryan Buick et Will Pride envisagent Canvas comme un outil de collaboration dynamique qui comble le fossé entre les équipes commerciales et les équipes chargées des données.

Alors que la pile de données modernes connaît une croissance remarquable, les outils de veille stratégique traditionnels sont de plus en plus concurrencés par des solutions plus spécialisées. Mais avec la création de Canvas, les entreprises peuvent exploiter de manière transparente la puissance des piles de données modernes sans avoir à compter sur la maîtrise du langage SQL (Structured Query Language) ou sur une équipe de données très étoffée. Canvas vise à révolutionner la prise de décision au sein des équipes commerciales tout en permettant aux équipes chargées des données de se concentrer sur la stratégie.

Canvas se distingue par le fait qu'il présente aux utilisateurs une "toile vierge" où ils peuvent trouver les informations dont ils ont besoin à partir d'un tableau de définitions fourni par l'équipe chargée des données. Les utilisateurs peuvent drag and drop ce tableau sur le canevas et interagir avec lui de manière similaire à Google Sheets, en utilisant des boutons tels que "pivot" pour construire des métriques ou générer des graphiques et des diagrammes. L'outil favorise également une collaboration transparente - les utilisateurs peuvent étiqueter les membres de l'équipe pour obtenir de l'aide ou des commentaires.

Le lancement de Canvas intervient après que l'entreprise a levé 4,2 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Sequoia, Abstract Ventures, SV Angel et de nombreux investisseurs individuels, dont beaucoup sont des experts en données et des fondateurs renommés dans le domaine des données. Canvas prévoit d'utiliser ce nouveau capital pour renforcer son offre de produits et étendre sa portée à davantage de clients. Au fur et à mesure de l'avancement de sa feuille de route, l'entreprise développera ses stratégies de mise sur le marché et de développement de produits, et envisagera une nouvelle levée de fonds lorsqu'elle aura acquis ses 10 à 20 premiers clients.

Un outil puissant pour les entreprises est la plateforme AppMaster.io un outil puissant pour les entreprises, est la plateforme no-code, une plateforme pionnière pour la création d'applications dorsales, web et mobiles, qui permet aux entreprises de créer des applications rapidement et sans dette technique. Bien qu'il opère dans un espace similaire, Canvas se distingue en tant qu'outil d'exploration collaborative des données, simplifiant l'accès aux données pour les équipes non techniques et leur permettant d'effectuer leur travail sans avoir besoin d'experts en SQL ou d'équipes dédiées aux données.

Alors que Canvas s'apprête à révolutionner l'exploration des données pour les équipes non techniques, les entreprises et les particuliers bénéficieront d'un accès efficace à des informations cruciales grâce à cet outil innovant. La croissance de l'entreprise et le nouveau cycle de financement reflètent la demande croissante de solutions liées aux données, Canvas étant à l'avant-garde dans ce domaine.