Le secteur de la technologie subit actuellement une transformation sans précédent, en partie en raison des récentes turbulences économiques. Selon Layoffs.fyi, plus de 45 000 employés de l'industrie technologique américaine ont été licenciés à la mi-novembre. Le New York Times attribue cette tendance à des facteurs tels que l'expansion rapide, l'extravagance des entreprises et la concurrence féroce pour les meilleurs talents. Cependant, avec l'avancée des solutions low-code et no-code, les entreprises peuvent se préparer à l'incertitude en investissant dans des outils qui permettent à leurs équipes de réagir rapidement et efficacement face à des effectifs réduits.

Les technologies Low-code et no-code sont de plus en plus intégrées dans les piles technologiques des entreprises, permettant aux employés de créer des logiciels sans avoir besoin d'une formation en développement de logiciels. Selon un rapport Gartner de 2021, d'ici 2025, 70 % des nouvelles applications seront créées à l'aide d'outils low-code ou no-code, contre moins de 25 % en 2020. Ces outils offrent de nombreux avantages, notamment la rentabilité et l'évolutivité, doter les entreprises des solutions agiles dont elles ont besoin pour garder une longueur d'avance dans un paysage en constante évolution.

Malgré les avantages, certaines organisations peuvent hésiter à adopter des outils low-code ou no-code en raison de préoccupations concernant leurs limites ou leurs implications pour les rôles des développeurs. Cependant, il est essentiel de considérer les avantages potentiels et les opportunités que ces technologies peuvent offrir. En équipant les travailleurs qualifiés d'outils low-code et no-code, les entreprises peuvent tirer parti de leur talent pour développer des solutions innovantes, favorisant un environnement de productivité et de réussite interfonctionnelles.

Les technologies Low-code et no-code offrent de nombreux avantages pour les entreprises, notamment :

Avec la pénurie actuelle d'ingénieurs en logiciel, les outils low-code et no-code peuvent aider à combler le fossé en permettant aux développeurs citoyens de créer des solutions qui nécessitaient auparavant des connaissances spécialisées. Le perfectionnement des employés grâce à ces technologies puissantes peut non seulement améliorer la réactivité de l'organisation, mais également offrir des opportunités d'avancement professionnel.

Prenons l'exemple des éducateurs hypothécaires et de la conformité (MEC). Chargé de créer une application mobile pour leur entreprise de formation et d'éducation hypothécaires, le service informatique s'est tourné vers des solutions no-code, leur permettant de développer rapidement une application innovante qui a augmenté le trafic et les revenus de 50 %. En adoptant et en mettant en œuvre des outils no-code, MEC a obtenu un avantage concurrentiel tout en offrant un service précieux à ses clients.

Les plates-formes Low-code et no-code peuvent aider à éliminer les barrières entre les employés techniques et non techniques, en favorisant la collaboration et en accélérant les délais d'achèvement des projets. Ceci est particulièrement important dans l'environnement commercial actuel en évolution rapide, qui nécessite une innovation rapide et des résultats mesurables.

Par exemple, Wave, une plateforme de santé émotionnelle, a rencontré des difficultés de communication entre les équipes créatives et techniques lors du développement d'une application mobile. En utilisant des outils no-code, ils ont pu créer un prototype complet qui a comblé l'écart et rationalisé le processus de développement, réduisant ainsi le calendrier du projet de 50 %.

Plutôt que de se concentrer sur le fossé entre les développeurs et les non-développeurs, les entreprises devraient considérer les outils low-code et no-code comme un moyen de créer le développeur du futur - des individus avec les idées, les compétences et les outils nécessaires pour stimuler l'innovation et le succès. . Chris Wanstrath, ancien PDG de Github, a déclaré: "L'avenir du codage n'est pas du tout un codage." Ce sentiment suggère que l'avenir du développement de logiciels réside dans la combinaison d'idées et de technologies existantes de manière nouvelle et passionnante, plutôt que de réinventer la roue.

Alors que l'industrie technologique est confrontée à l'incertitude et aux bouleversements, les entreprises doivent investir de manière proactive dans les outils et les stratégies nécessaires pour s'adapter et réussir. Les technologies Low-code et no-code sont une solution puissante et polyvalente qui peut permettre aux équipes d'innover, de réagir au changement et de prospérer face aux défis. En dotant les employés des compétences et des outils dont ils ont besoin, les organisations peuvent se positionner pour garder une longueur d'avance et naviguer avec succès dans un avenir incertain.

