L'essor de l'IA générative dans l'industrie technologique décolle à un rythme rapide. Rien qu'en 2022, les sociétés de capital-risque ont investi la somme stupéfiante de 4,5 milliards de dollars dans des start-ups génératives d'IA. Un ajout récent à ce club est Narrato, une plate-forme de création de contenu et de collaboration d'IA de pointe, qui a annoncé avoir obtenu un financement VC. La start-up basée à San Francisco a récolté 1 million de dollars lors d'un cycle de pré-amorçage dirigé par AirTree Ventures, une société australienne connue pour avoir été l'un des premiers investisseurs dans des sociétés telles que Canva, Linktree et Employment Hero.

Le cycle de financement a également vu la participation d'OfBusiness, une plate-forme de commerce électronique B2B, et de l'entrepreneur en série renommé Shreesha Ramdas. La start-up SaaS de paiements ChargeBee, l'application d'apprentissage des langues Preply et le logiciel d'intégration des clients Rocketlane font partie des clients qui ont choisi Narrato pour leurs besoins en contenu, et la société vise à utiliser l'expertise d'AirTree pour se développer à travers les États-Unis.

Narrato a été fondée en janvier 2022 par l'entrepreneuse en série australienne Sophia Solanki, dont la précédente entreprise entrepreneuriale, DrumUp, était axée sur le marketing de contenu et les plateformes SaaS de gestion des médias sociaux. Dans une conversation avec TechCrunch, Solanki a expliqué que le concept original de Narrato était de créer le GitHub pour le contenu - un espace de travail conçu pour les équipes marketing avec des fonctionnalités telles que l'automatisation, la collaboration et la publication. Cependant, le vif intérêt de l'équipe pour l'IA générative au cours des dernières années l'a amenée à pivoter et à intégrer l'IA générative à différentes étapes du processus de contenu.

L'offre principale de Narrato est un assistant de contenu IA qui simplifie la planification avec des fonctionnalités telles que la génération automatique de briefs, la création de contenu et l'optimisation. La plate-forme propose également des outils de collaboration et de flux de travail, ainsi que des capacités de publication automatisées. Pour la création de contenu à la fois basée sur l'IA et non basée sur l'IA, les utilisateurs peuvent tirer parti des modèles de la plate-forme pour divers types de contenu, notamment les blogs, la copie Web, les scripts vidéo, les e-mails, le contenu des médias sociaux et l'art. De plus, Narrato propose une interface de type chat pour la création de contenu via l'IA et prévoit d'étendre sa sélection de modèles de contenu génératif assisté par l'IA à des centaines.

Une fois que l'IA générative produit les mémoires, les rédacteurs peuvent les utiliser pour élaborer des guides et des plans de référencement. La plate-forme intègre également des recherches et des analyses comparatives pour aider les créateurs de contenu à atteindre un public plus large.

Narrato fait face à la concurrence de Notion et ClickUp, qui sont utilisés pour la gestion de projets de contenu, tandis que Jasper et Copy.ai sont des plateformes de création de contenu tirant parti de l'IA. Cependant, Narrato se distingue en intégrant l'IA générative dans l'ensemble du flux de travail de marketing et de création de contenu au sein d'une seule plateforme. Dans un communiqué, la partenaire d'AirTree, Elicia McDonald, a salué la profonde compréhension de Solanki du marché et sa capacité à identifier le potentiel de l'IA générative pour le marketing de contenu, compte tenu de l'impressionnante traction précoce de l'entreprise.

Des plateformes comme Narrato présentent le pouvoir transformateur de l'IA générative dans le domaine de la création de contenu.