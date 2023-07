Microsoft a démontré son engagement en faveur de l'intelligence artificielle (IA) lors de sa dernière manifestation annuelle Inspire, en dévoilant les améliorations et les partenariats nés de ses avancées en matière d'IA. Au fil des discussions interactives et des discours d'ouverture, l'événement a mis en lumière les avancées du géant technologique dans le domaine de l'IA, ainsi que les projets et collaborations les plus récents de son équipe.

L'une des principales annonces de l'événement porte sur le dévoilement du prix de Microsoft 365 Copilot. Cette fonctionnalité, qui devrait faire partie intégrante des offres de Microsoft, sera facturée 30 dollars par utilisateur et par mois, en plus du coût standard de Microsoft 365. Frank X. Shaw Dans un récent billet de blog, le directeur de la communication de Microsoft a expliqué les capacités de la nouvelle version de Copilot. Contrairement aux applications d'IA générative typiques qui se concentrent uniquement sur une capacité, Copilot fournit aux utilisateurs un arsenal de compétences infusées par l'intelligence artificielle, en affichant sa sensibilité contextuelle.

Le système enrichit encore les réponses en tenant compte des contextes de travail et de l'historique de la correspondance de l'utilisateur. Il élargit son champ d'action en incorporant des données provenant de documents, d'e-mails, de calendriers, de chats, de contacts et de réunions afin de générer des réponses plus précises et exploitables aux demandes.

Poursuivant sa série d'annonces, Microsoft a également présenté Bing Chat Enterprise, conçu pour un usage interne au sein des entreprises. Cette fonction garantit la sécurité des données de l'entreprise car elle ne sauvegarde pas les données des chats et ne les utilise pas pour des modèles de formation. Les utilisateurs de Microsoft 365 E5, E3, Business Premium, and Business Standard peuvent profiter de cette nouvelle fonction sans frais supplémentaires. Par ailleurs, un abonnement autonome sera également disponible au prix de 5 dollars par utilisateur et par mois.

En outre, le site Microsoft Sales Copilot a vu ses capacités s'étendre avec des résumés d'opportunités générés par l'IA, des ébauches d'e-mails contextuels et des préparations de réunions, permettant aux équipes de vente d'exploiter davantage l'IA.

De nouvelles offres d'optimisation des processus ont été introduites sur Power Automate avec l'ajout de capacités d'exploration des processus. Selon M. Shaw, ces améliorations aideront les utilisateurs à acquérir une compréhension globale de leurs fonctions commerciales, à générer des idées, des applications et des suggestions d'automatisation, et leur permettront d'élaborer rapidement les solutions nécessaires par le biais de la plate-forme Power.

En mettant l'accent sur ses collaborations en matière d'IA, Microsoft a annoncé son partenariat avec Meta sur son modèle open-source de grand langage - Llama 2. Le modèle est en train d'être peaufiné pour fonctionner de manière transparente sur Windows, et les clients Azure auront la possibilité de déployer des modèles Llama 2 sur leurs systèmes.

En outre, Epic, une entreprise de technologie de la santé, a intégré le service Azure OpenAI dans son système de dossiers médicaux électroniques, ce qui permet aux médecins d'explorer les données des patients de manière conversationnelle et de répondre efficacement aux questions des patients.

Microsoft Inspire a également servi de rampe de lancement pour le nouveau site Microsoft AI Cloud Partner Program. Son objectif est de permettre à chaque partenaire d'apporter une valeur ajoutée à ses clients en tirant parti de l'IA de Microsoft et du cloud de Microsoft. Le programme vise à fournir aux partenaires un portefeuille complet pour chaque modèle d'entreprise à tous les stades de maturité.

