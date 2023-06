Meta a récemment présenté une série de nouveaux outils de contrôle parental sur les plateformes Instagram, Facebook et Messenger. Ces outils visent à surveiller et à réguler les activités des adolescents, à améliorer les paramètres de confidentialité et à promouvoir un comportement numérique sain. Parmi les fonctionnalités, on trouve un hub de supervision parentale dans Messenger, des mécanismes de blocage des messages directs (DM) indésirables sur Messenger et Instagram, ainsi que des invites pour rappeler aux adolescents de faire des pauses dans les applications.

Le premier déploiement de ces outils de contrôle parental sera disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada via le Family Center de Meta. Accessibles via les contrôles de supervision de Messenger, les outils permettront aux tuteurs de voir les paramètres de confidentialité et de sécurité de leur adolescent, d'observer les changements dans leur liste de contacts Messenger, ainsi que de surveiller le temps passé sur l'application. En outre, si un adolescent signale un autre utilisateur, les tuteurs recevront des notifications, à condition que l'adolescent autorise explicitement ces alertes.

Les tuteurs peuvent examiner les paramètres de Messenger de leur enfant, y compris les restrictions de messages, les catégories d'amis, d'amis d'amis ou d'utilisateurs bloqués. Ils seront également informés de toute modification apportée par leur enfant à ces paramètres. La surveillance des tuteurs peut s'étendre à la visibilité des histoires, ce qui permet aux parents de s'assurer que le contenu de leur enfant est partagé de manière appropriée.

Ces dernières années, Instagram a pris plusieurs mesures pour limiter les interactions entre les jeunes utilisateurs et les adultes inconnus. La dernière mesure en date consiste à exiger des utilisateurs non connectés qu'ils envoient des demandes d'invitation pour obtenir l'autorisation d'initier une interaction. En outre, ces demandes d'invitation ne peuvent être que textuelles et les utilisateurs ne peuvent en envoyer qu'une seule à la fois.

Meta met en place une nouvelle fonctionnalité pour Instagram qui informe les adolescents de la possibilité de faire superviser leur compte par leur tuteur. Ce niveau de protection s'étend aux parents qui ont accès aux connexions mutuelles entre leur adolescent et d'autres comptes qu'il suit ou qui le suivent.

Le contrôle du ciblage publicitaire pour les jeunes utilisateurs sur Instagram et Facebook a été établi plus tôt cette année. En février, Meta a renforcé son soutien à la protection des mineurs en approuvant un outil conçu pour empêcher le partage en ligne d'images intimes sans consentement. Cependant, l'entreprise n'a pas cessé de diffuser des publicités auprès de sa base d'utilisateurs plus jeunes, ce qui lui a valu plus de 400 millions de dollars d'amendes pour avoir enfreint les règles du GDPR relatives à la vie privée des enfants.

L'intégration de ces nouveaux outils de contrôle parental démontre l'engagement de Meta à protéger l'expérience de ses jeunes utilisateurs sur ses plateformes. En offrant aux tuteurs une surveillance accrue et en encourageant une utilisation responsable, Meta aspire à cultiver un environnement numérique plus sûr et plus sain pour les adolescents.