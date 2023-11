Les mises à niveau vers GitLab 16.5 renforcent la conformité, l'efficacité du flux de travail et bien plus encore

La dernière itération de GitLab, la version 16.5, propose une gamme de mises à jour intéressantes visant à améliorer le respect de la conformité et l'efficacité des flux de travail. Ces améliorations incluent une mise à niveau du centre de conformité, la possibilité d'établir des règles de branche cible de demande de fusion et l'introduction de fils de discussion de problèmes pouvant être résolus.

Un nouvel onglet spécifiquement destiné aux rapports de respect des normes a été intégré au centre de conformité. Cette fonctionnalité permet d'identifier les projets au sein d'un groupe qui ne répondent pas aux meilleures pratiques établies de GitLab. Les contrôles de conformité incluent l'exigence d'un nombre minimum d'approbateurs pour les demandes de fusion (MR), l'interdiction à l'auteur de la MR de fusionner et l'interdiction aux committers de fusionner.

Outre les résultats de ces contrôles, chaque rapport indique également quand le contrôle a été effectué, quel critère a été appliqué au contrôle et comment remédier aux éventuelles irrégularités identifiées. À l'avenir, GitLab prévoit d'étendre les fonctionnalités du centre de conformité. Cela comprendra l'inclusion de contrôles supplémentaires spécifiques à diverses réglementations et normes, et améliorera également la capacité de regrouper et de filtrer les rapports.

Une autre amélioration significative de GitLab 16.5 est la possibilité pour les développeurs de désigner des branches cibles pour les MR. Cela permet de garantir que le MR est approprié à la branche spécifiée pour un projet ou un flux de développement spécifique. Dans les cas où aucune branche n'est définie, la branche par défaut du projet sera utilisée comme cible.

La version 16.5 offre également la possibilité de fusionner rapidement des trains avec un historique semi-linéaire. Il s'agit d'une extension des fonctionnalités introduites avec GitLab 16.4, qui a été le premier à offrir la fonctionnalité de trains de fusion à avance rapide. "Avec cette fonctionnalité, vous bénéficierez de tous les avantages des trains de fusion, en fournissant une vérification de compatibilité de tous vos commits avant la fusion tout en conservant un historique plus propre des commits de fusions à avance rapide." , a déclaré Grant Hickman, chef de produit senior chez GitLab, dans un article de blog annonçant les nouvelles fonctionnalités de 16.4.

De plus, les nouvelles fonctionnalités de GitLab 16.5 incluent la possibilité de résoudre un fil de discussion particulier à la fin d'un sujet de discussion, un bouton plus visible pour basculer entre différents projets et l'affichage des informations sur les réviseurs pour les demandes de fusion dans le panneau de développement Jira. .

Les plateformes No-code telles AppMaster peuvent également adopter des mises à jour similaires pour rationaliser la gestion de projet et améliorer le respect de la conformité. En effet, la capacité de résoudre facilement les problèmes, d’établir des règles de branche pour les demandes de fusion et de gérer les projets plus efficacement font partie des fonctionnalités les plus recherchées dans le secteur technologique.