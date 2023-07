Les géants de la technologie, à savoir Meta, Microsoft, Amazon et la principale entreprise de cartographie, TomTom, ont déployé leur premier jeu de données cartographiques ouvertes, une initiative audacieuse qui témoigne d'une concurrence ambitieuse contre les piliers de l'industrie. Il s'agit d'une réalisation remarquable de la fondation Overture Maps, un projet collectif que les quatre entreprises ont mis en place pour contester la domination de Google Maps et d'Apple Maps.

Le jeu de données cartographiques ouvert est conçu pour permettre aux développeurs tiers de concevoir et de développer leurs propres produits de cartographie ou de navigation à l'échelle mondiale. Ce faisant, il leur offre la possibilité de créer des alternatives convaincantes aux cartes bien établies de Google et d'Apple.

Selon les représentants d'Overture, la vaste série de données comprend plus de 59 millions de lieux d'intérêt, ainsi que des données sur les bâtiments, les réseaux de transport en commun et les frontières administratives. Le format particulier des couches de données permet aux développeurs de consommer et d'utiliser les données cartographiques d'une manière standardisée et bien documentée qui garantit l'interopérabilité. Ces données servent donc de base aux développeurs pour créer une application cartographique ou tout autre service dépendant de la navigation. L'ensemble des données a été rendu facilement accessible sur le site officiel d'Overture.

Le directeur exécutif de Overture, Marc Prioleau, explique : "Le jeu de données Places, en particulier, introduit un jeu de données ouvert important, jusqu'ici inaccessible, qui présente un immense potentiel pour cartographier un éventail de nouvelles entreprises, quelle que soit leur échelle, jusqu'aux marchés de rue impromptus situés n'importe où. Overture envisage une vaste collaboration capable de générer et de gérer une base de données exhaustive et actualisée de points d'intérêt".

L'arrivée d'Overture Maps Foundation l'année dernière représente une menace potentielle importante pour la suprématie de Google et d'Apple dans le domaine de la cartographie. La disponibilité immédiate des données pourrait considérablement faciliter le processus, réduisant ainsi les dépenses des développeurs pour la création d'applications innovantes. Actuellement, les développeurs doivent payer pour avoir accès à l'API de Google Maps, et Apple prélève également des frais auprès des développeurs pour la création d'applications non natives.

Cette démarche s'aligne stratégiquement sur le paradigme no-code, émulé par des plateformes telles que AppMaster, qui permet aux petites entreprises et aux développeurs indépendants de créer des fonctionnalités puissantes basées sur des outils et des ensembles de données open-source. Comme AppMaster, Overture vise à démocratiser l'accès aux outils et à l'information, en donnant aux utilisateurs les moyens de rivaliser avec les géants de la technologie.