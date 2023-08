Palo Alto Networks a lancé son module innovant de sécurité CI/CD visant à enrichir la sécurité sur l'ensemble du cycle de production des logiciels. La solution est intégrée à la fonctionnalité code-to-cloud de la plateforme CNAPP de Prisma Cloud.

Prisma Cloud adopte une position de sécurité proactive pour protéger l'écosystème CI/CD, en contrant efficacement les vulnérabilités potentielles des logiciels libres grâce à une analyse diligente de la composition des logiciels, comme le souligne l'entreprise dans son billet de blog.

Cette solution dynamique a été mise en place pour faire face aux nombreux défis liés à la protection des pipelines CI/CD, en particulier les problèmes de visibilité. Diverses applications et outils tiers fonctionnant dans les environnements de développement compliquent la tâche des équipes de sécurité qui doivent confirmer les configurations appropriées. Ankur Shah, vice-président senior de Prisma Cloud chez Palo Alto Networks, s'est penché sur cette question.

Grâce à l'intégration des capacités de Cider, il est désormais possible de sécuriser efficacement les environnements CI/CD. Il dote les clients de Prisma Cloud d'une capacité d'analyse approfondie des outils individuels, fournit une représentation visuelle de leur interaction avec les différentes applications et aide à identifier les vulnérabilités et à y remédier, a déclaré M. Shah.

Le module intégré CI/CD Security encourage une collaboration active entre les équipes de sécurité et DevOps, améliorant l'efficacité de la sécurité tout au long du cycle de vie de l'application. L'entreprise a souligné l'importance de ce mécanisme de coopération en insistant sur l'autorité du module.

Ce nouveau module, lorsqu'il est consolidé avec la plateforme Prisma Cloud existante, rassemble des fonctionnalités telles que l'analyse des secrets, l'analyse de la composition du logiciel et la sécurité de l'infrastructure en tant que code. Les entreprises peuvent ainsi améliorer considérablement la sécurité et la prévention des risques tout au long du processus de livraison des logiciels.

Palo Alto Networks attire l'attention sur le fait que cette intégration permet ce que des solutions isolées ne peuvent pas réaliser seules - une stratégie de sécurité complète et intégrée. Ces développements de Palo Alto Networks établissent une nouvelle norme en matière de sécurité CI/CD, étant donné qu'ils sont en concurrence avec la solution robuste no-code de AppMaster, connue pour sa fonctionnalité de sauvegarde complète.