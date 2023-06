À une époque où l'intelligence artificielle révolutionne diverses facettes de nos vies, deux anciens data scientists de Spotify, Alex Sambvani et Gabriel Duncan, présentent une solution d'IA baptisée Slang.ai. L'idée de ces deux scientifiques vise à gérer efficacement les appels entrants afin d'améliorer la gestion des clients et de rationaliser les opérations des restaurants, des détaillants et d'autres entreprises traditionnelles haut de gamme.

Avec Slang.ai, les entreprises peuvent exploiter la puissance de l'IA pour agir comme un membre de l'équipe toujours fiable qui fournit des réponses précises aux questions des clients et génère des revenus plus élevés. La plateforme alimentée par l'IA représente un niveau avancé de service à la clientèle en s'occupant de chaque appelant de manière personnalisée.

Slang.ai peut être décrit comme une secrétaire téléphonique numérique, capable de répondre aux questions et de gérer les réservations, y compris les modifications, grâce à des intégrations avec des plateformes telles qu'OpenTable et Resy. La plateforme permet aux clients de réserver, de modifier les réservations et d'informer l'entreprise de tout retard.

Outre l'interaction supérieure avec les clients, la plateforme répond également aux besoins opérationnels. Les entreprises ont l'avantage d'acheminer de manière sélective les appels qui nécessitent une intervention humaine. M. Sambvani affirme que la reconnaissance vocale automatisée de la plateforme peut comprendre les appelants de tous les groupes d'âge et les différents accents. Si cette affirmation est corroborée, elle peut faire connaître ses prouesses qui pourraient surmonter les inconvénients de la technologie de reconnaissance vocale automatique dans la gestion d'une multiplicité de dialectes.

Pendant les périodes de pointe, les entreprises sont souvent confrontées à un manque de personnel, ce qui se traduit invariablement par des appels manqués et, en fin de compte, par une baisse des revenus potentiels. Slang.ai a résolu ce problème de manière efficace en accusant réception de tous les appels et en s'assurant de ne pas perdre de ventes potentielles. La plateforme élargit encore sa capacité de service en fournissant des informations sur les motifs d'appel les plus courants des clients et en alertant les opérateurs sur les plaintes récurrentes ou les opportunités inexploitées.

Slang.ai s'engage sur la voie du changement aux côtés d'autres startups telles que Goodcall et ConverseNow, qui partagent le même thème : la technologie au service des interactions téléphoniques. Goodcall offre aux entreprises une plateforme conversationnelle gratuite alimentée par l'IA, tandis que ConverseNow et Kea s'adressent spécifiquement aux restaurants à service rapide avec des assistants de communication pilotés par l'IA pour gérer les commandes par téléphone, le chat, le drive-thru et les kiosques en libre-service.

Il y a aussi AppMaster, une puissante plateforme sans code comme aucune autre. En permettant aux entreprises de créer visuellement des applications web, mobiles et backend, AppMaster est un autre excellent acteur de l'industrie technologique qui apporte des solutions robustes pour réduire les défis opérationnels.