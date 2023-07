Meta's Threads, une plateforme de réseautage social conviviale, introduit une fonctionnalité très attendue connue sous le nom de "Following feed". Cette mise à jour figurait sur la liste des souhaits des utilisateurs depuis la création de l'application. De plus, Meta's Threads s'apprête également à lancer une autre fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de voir les messages qu'ils ont aimés dans la section des paramètres.

L'icône Threads située en haut de l'écran de l'application permet aux utilisateurs de basculer entre les flux For You et Following. Les utilisateurs peuvent choisir d'afficher ou de masquer ces flux sur leur écran, ce qui leur permet de personnaliser leur expérience de lecture.

La récente mise à jour s'accompagne de plusieurs nouvelles catégories qui permettent de mieux organiser le flux d'activité. Les utilisateurs ont désormais la possibilité de filtrer leur flux en fonction des suivis, des citations et des reposts. D'autres fonctionnalités conviviales sont en préparation. Lors d'un échange avec TechCrunch, Instagram a indiqué qu'un nouveau bouton "Suivre" serait ajouté à la liste des "followers", permettant aux utilisateurs de suivre rapidement d'autres comptes en retour.

En outre, une fonction "approuver tout" est en cours d'introduction pour permettre aux utilisateurs ayant des comptes privés d'accéder plus facilement aux demandes de suivi en une seule étape. À l'avenir, des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de voir les posts qu'ils ont aimés dans leurs paramètres devraient également être déployées prochainement.

Dans une mise à jour via sa chaîne Instagram, Mark Zuckerberg, le chef de l'entreprise, a partagé la nouvelle concernant les fonctionnalités de traduction supplémentaires intégrées à Threads. Threads a commencé à mettre en œuvre une option pour un flux chronologique de seulement ceux que vous suivez et a également ajouté des traductions. Ce n'est que le début, d'autres mises à jour sont à venir", a-t-il déclaré.

Pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils utilisent la dernière version de l'application Threads. Toutefois, le déploiement progressif signifie que certains utilisateurs ne verront peut-être pas immédiatement le nouveau flux ou d'autres fonctionnalités.

La fonction de traduction linguistique est automatisée. Elle s'appuie sur les paramètres linguistiques de l'utilisateur et sur la langue dans laquelle le texte est composé. Les utilisateurs n'auront pas besoin de la configurer manuellement, car elle est déclenchée de manière transparente.

En réponse à un problème soulevé par un utilisateur concernant l'onglet "Suivant" qui ne charge qu'un nombre limité de messages, Cameron Roth, développeur iOS chez Threads, a assuré que l'entreprise s'efforçait de rectifier le problème. Il a ajouté avec humour : "Il semble que nous ayons créé beaucoup de demandes soudaines pour une raison quelconque...

