Jotform, une plate-forme de création de formulaires en ligne de premier plan, a récemment révélé une croissance significative dans divers aspects de son activité, notamment une augmentation du nombre d'utilisateurs et de revenus, une forte adoption par les entreprises, une augmentation du nombre d'employés et le développement de produits innovants. Le cap de Jotform d'atteindre 20 millions d'utilisateurs démontre son expansion rapide, ayant doublé son nombre d'utilisateurs en moins de deux ans. De plus, la société a connu une croissance financière robuste en 2022, avec des revenus en hausse de 48 %.

Aytekin Tank, fondateur et PDG de Jotform et auteur de Automate Your Busywork, commente que la croissance de Jotform est la preuve que la révolution de l'automatisation prend feu. Il ajoute en outre que l'automatisation est au cœur de tout ce que nous faisons chez Jotform, de la façon dont nous construisons nos produits à la façon dont nous gérons l'entreprise. L'automatisation est la façon dont j'ai pu faire passer Jotform de moi-même au début à une entreprise de plus de 500 personnes aujourd'hui. Les entreprises utilisant les solutions de Jotform peuvent rationaliser les tâches répétitives et libérer du temps pour des projets plus créatifs et significatifs.

Jotform a terminé 2022 avec une croissance remarquable de 84 % de l'adoption globale par les entreprises clientes. Plusieurs secteurs clés ont également connu une croissance exceptionnelle de l'adoption au niveau de l'entreprise, notamment :

En 2022, Jotform a doublé sa base mondiale d'employés, en ajoutant environ 250 personnes, avec des plans de recrutement d'environ 150 membres d'équipe supplémentaires en 2023. Accompagnant cette croissance des employés, l'entreprise a étendu sa présence avec sept bureaux mondiaux, dont un nouvel emplacement à Vancouver, Canada.

Dans le rapport d'été 2022 de G2, la gamme de produits de Jotform a pris la première place dans la catégorie Créateur de formulaires en ligne. La plate-forme se distingue par sa suite complète d'outils, notamment Form Builder, PDF Editor, Mobile Forms, Tables, Apps et Approvals. En 2022, Jotform a introduit deux nouveaux produits innovants dans sa gamme de solutions no-code: Jotform Sign et Jotform Teams.

Jotform Sign est un logiciel de signature électronique conçu dans un souci d'automatisation, offrant une détection de champ avancée, des options de personnalisation illimitées, de nombreuses intégrations et la possibilité d'envoyer facilement des documents signables. D'autre part, Jotform Teams permet aux utilisateurs de créer des formulaires, des tableaux, des documents de signature électronique, des rapports, des approbations et des applications dans un espace de travail partagé, en accordant l'accès et les autorisations aux différents membres de l'équipe en fonction de leurs rôles.

Les 20 millions d'utilisateurs de Jotform couvrent divers secteurs, tels que les entreprises, les petites entreprises, les organisations de soins de santé, les gouvernements, les systèmes scolaires et les organisations à but non lucratif. Ces utilisateurs s'appuient sur les formulaires puissants et les solutions no-code de Jotform pour collecter, organiser et gérer des informations cruciales sur une plate-forme centrale. Compte tenu de la demande croissante de plates no-code, les entreprises peuvent envisager d'autres options importantes telles que appmaster .io> AppMaster et appmaster .io/blog/no-code-app-builder> no-code app builders pour rapidement et à moindre coût développer des applications Web, mobiles et backend qui conservent leur évolutivité sans le poids de la dette technique.