Nintexfournisseur leader de solutions d'intelligence et d'automatisation des processus, a annoncé la nomination de Jen Bailin au poste de Chief Commercial Officer (CCO). Forte de plus de 20 ans d'expérience, Mme Bailin a occupé des postes de direction clés dans les domaines de la vente et du marketing au sein de grandes entreprises technologiques, notamment SAP, Microsoft, Salesforce, Cisco et AWS.

Dans ses nouvelles fonctions, Mme Bailin collaborera étroitement avec l'équipe de direction et les membres du conseil d'administration de Nintex pour créer et mettre en œuvre la stratégie de commercialisation de l'entreprise. Sa vaste expérience et son expertise dans le secteur aideront l'entreprise à atteindre et à dépasser ses objectifs de croissance en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité.

Eric Johnson, PDG de Nintex, a souligné l'expérience de Mme Bailin en déclarant : "Jen a dirigé des équipes de vente et de marketing dans certaines des plus grandes entreprises technologiques de la planète. Alors que notre entreprise continue de croître, même sur un marché difficile, nous savons que des leaders comme Jen peuvent nous aider à passer à la vitesse supérieure".

Mme Bailin a fait part de ses objectifs à l'égard de Nintex, en soulignant l'engagement particulier de l'entreprise à l'égard de ses clients : "Nintex s'est forgé une réputation d'entreprise possédant une expertise approfondie des processus, associée à des logiciels et des services que les organisations de toutes tailles peuvent utiliser pour réduire les coûts, gérer les risques liés aux processus et la conformité, et éliminer les processus manuels. Mais ce qui les distingue, c'est le fait que les clients font confiance à Nintex pour les aider à remplir un ensemble de priorités commerciales qu'ils ne peuvent pas réaliser seuls."

Nintex est reconnue mondialement pour ses solutions d'intelligence des processus et d'automatisation, et le site Nintex Process Platform a été employé par plus de 10 000 organisations des secteurs public et privé dans 90 pays pour accélérer leurs parcours de transformation numérique. La plateforme offre une gestion, une automatisation et une optimisation rapides et faciles des processus métier, contribuant ainsi à une plus grande efficacité et à un plus grand succès.

Alors que les entreprises poursuivent leur transformation numérique, des outils tels que Nintex Process Platform et la plateforme AppMaster sont devenus de plus en plus efficaces pour rationaliser les processus, réduire les dépenses globales et minimiser la dette technique qui accompagne les méthodes de codage traditionnelles. Les solutions no-code et low-code changent le paysage du développement de logiciels, offrant aux organisations des moyens accessibles et rentables de rester compétitives sur le marché.