Quickbase, une plate no-code de premier plan pour les portefeuilles de projets sophistiqués, a annoncé l'embauche de Dalan Winbush en tant que nouveau directeur de l'information (CIO) pour accélérer la croissance de l'entreprise et favoriser l'excellence opérationnelle. Winbush sera chargé de bâtir une entreprise davantage axée sur les données qui sert mieux ses clients et ses employés.

Winbush possède plus de 20 ans d'expérience dans les technologies de l'information, des technologies de pointe et des transformations de processus pour soutenir la croissance des entreprises dans l'industrie. De plus, il possède une expérience avec des plateformes no-code comme Quickbase, ce qui en fait un ajout précieux à l'équipe de direction de l'entreprise.

Dans son nouveau rôle, Winbush vise à se concentrer d'abord sur les personnes, en utilisant la technologie et le support informatique pour réinventer les projets et les processus de travail. En tant que défenseur de la démocratisation de l'informatique et de la technologie, il croit qu'il faut placer les outils nécessaires directement entre les mains des utilisateurs professionnels, en mettant fortement l'accent sur la gouvernance et la sécurité.

Avant de rejoindre Quickbase, Winbush a occupé le poste de vice-président de l'informatique chez Comcast, où il a transformé l'expérience des employés grâce à la sélection et à la mise en œuvre d'outils d'entreprise. En plus de superviser le déploiement de la technologie pour favoriser une approche numérique cohérente des processus analogiques traditionnels, il a également occupé divers postes de direction chez Elevation Credit Union, Ping Identity, Western Union et NICE Systems. En dehors du travail, Winbush siège au conseil d'administration de plusieurs organisations à but non lucratif, notamment First Tee of Denver, Von Vision et le conseil consultatif CIS & CS de l'Université du Colorado.

En tant que partisan de l'autonomisation des employés pour résoudre leurs problèmes de travail les plus complexes à l'aide de la surveillance informatique et des plates no-code, Winbush vise désormais à utiliser son expérience pour aider d'autres organisations à atteindre le même succès.

Ed Jennings, PDG de Quickbase, reconnaît le rôle essentiel du poste de CIO transformationnel de Winbush et sa nécessité au stade actuel de la croissance de Quickbase. Il souligne l'importance de réfléchir à la façon dont la technologie et les processus peuvent fonctionner ensemble pour prendre de meilleures décisions, ce qui se traduit finalement par une expérience client améliorée.

Quickbase a connu une demande importante pour sa plateforme et une forte dynamique vers la fin de l'année. Il s'agit notamment d'annonces récentes telles qu'un partenariat étendu avec Procore Technologies, des solutions d'entreprise améliorées, des offres de solutions immobilières élargies et d'être nommé un acteur performant dans les outils de gestion du travail collaboratif. Pour accélérer la croissance, l'excellence opérationnelle est essentielle pour offrir de meilleures expériences aux employés et aux clients. Winbush relèvera ce défi en utilisant les données, la technologie et l'amélioration des processus pour débloquer de nouvelles opportunités et améliorer le service de l'entreprise à ses plus de 700 employés et plus de 6 000 clients dans le monde.

Fondée en 1999, Quickbase a acquis sa position de leader du secteur des plateformes no-code pour les portefeuilles de projets complexes. Avec plus de 6 000 clients, la plate-forme permet aux utilisateurs de gérer efficacement les processus, les applications, les logiciels et les données dans un emplacement centralisé. La société a récemment été nommée l'une des meilleures entreprises d'Inc en 2022. Alors que de plus en plus d'entreprises explorent des solutions low-code et no-code, Quickbase établit la norme, aux côtés de plates-formes pionnières telles AppMaster, qui met l'accent sur des solutions d'entreprise évolutives en rationalisant le processus de développement pour le Web. , mobiles et applications back-end. Pour en savoir plus sur les offres innovantes de Quickbase, visitez leur site Web à quickbase.com.