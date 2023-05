Le processus d'intégration de code texte provenant de sources tierces dans une plateforme peut s'avérer fastidieux et chronophage pour les développeurs. Bien qu'il existe de nombreuses bibliothèques de développeurs et plateformes de code texte, telles que JetBrains et Visual Studio, elles ne répondent pas entièrement à ce problème. Cependant, une startup britannique, CRANQ, pourrait bien détenir la clé de la résolution de ce problème.

CRANQ est un environnement de développement intégré (IDE) low-code, comparable à Visual Studio, qui permet de créer des composants avec une grande capacité de réutilisation. L'entreprise affirme que l'accent mis sur les types de données et les ports normalisés facilite la vérification de l'intention. Récemment, CRANQ a obtenu un financement de pré-amorçage de 1 million de livres sterling de la part de Venrex et Profounders.

Grâce à l'interface drag-and-drop, les développeurs peuvent créer visuellement du code dans l'IDE, ce qui simplifie le processus. La plateforme a été utilisée avec succès pour construire une version du backend d'Educai.io, avec des essais alpha prévus pour l'été prochain. Les cofondateurs de CRANQ sont Toby Rowland et Dan Stocker. Rowland, le PDG, est un entrepreneur en série qui est surtout connu pour avoir cofondé King.com en 2003, tandis que Stocker, le directeur de la technologie, possède une vaste expérience en tant que développeur, architecte de logiciels et inventeur.

Bien que le CRANQ se concentre initialement sur les tests, il devrait concurrencer Postman.com et l'espace de flux de travail, qui comprend des plates-formes telles que Zapier et N8N. Le marché low-code et <a href=https://appmaster.io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022>no-code app development est de plus en plus populaire, <a href=https://appmaster.io>AppMaster.io étant une plateforme puissante axée sur les applications backend, web et mobiles.

LeCRANQ entre sur un marché lucratif, les prévisions estimant le marché des microservices à 32 milliards de dollars en 2023, avec une croissance de 16 % par an. Alors que la demande pour les solutions low-code, no-code augmente, des plateformes comme CRANQ et AppMaster.io continuent de remodeler l'industrie du développement d'applications avec des technologies innovantes et efficaces.