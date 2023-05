Cord, une startup basée à Londres qui fournit une API unique pour intégrer des outils de collaboration en temps réel dans n'importe quelle application, a levé 17,5 millions de dollars lors d'un cycle de financement de série A. Le financement, visant à accélérer le développement de produits grâce à l'embauche d'ingénieurs, de concepteurs et de chefs de produit, a été dirigé par la société européenne de capital-risque Index. Parmi les autres investisseurs du tour figuraient NFX, Stride et des investisseurs providentiels tels que Elad Gil, Jeff Morris Jr., Charlie Songhurst, Guy Podjarny et Matt Robinson.

Bien qu'il ait été fondé l'année dernière, Cord a déjà conclu un partenariat avec Typeform, une plate-forme de collecte de données conversationnelles. Ce partenariat permet à Typeform d'utiliser l'API de Cord pour fournir à ses clients des fonctionnalités de collaboration, simplifiant ainsi le processus de conception de formulaires en ligne. Bien que Cord n'ait pas encore divulgué de numéros de clients spécifiques, il a déclaré que sa version bêta privée, qui s'est terminée après le lancement du service d'accès général en août, impliquait des centaines de clients. Ces clients comprennent des fournisseurs SaaS, des startups et des scale-ups non divulgués.

Le principal marché cible de Cord est les solutions B2B SaaS utilisées par les équipes. Les exemples incluent des outils de gestion de la relation client comme HubSpot, des systèmes de gestion de contenu comme Webflow ou WordPress, et des outils no-code comme Retool. Parmi les autres clients majeurs figurent les entreprises clientes de Typeform, de grandes entreprises technologiques, des marques grand public et un grand studio de cinéma utilisant Cord dans leurs outils de veille économique.

L'API Cord, promue comme ne nécessitant qu'une seule ligne de JavaScript, permet aux clients d'ajouter facilement des fonctionnalités collaboratives à leurs produits. Ces fonctionnalités peuvent inclure le chat en temps réel, les annotations, les intégrations de gestion des tâches, l'intégration Slack, l'enregistrement d'écran, les messages audio, la co-navigation en direct et le chat vidéo.

Alors que la demande d'outils de collaboration sur le lieu de travail augmente en raison de l'augmentation du travail à distance et des solutions logicielles en tant que service (SaaS), Cord vise à fournir aux entreprises un moyen simple d'ajouter des éléments sociaux à leurs produits. Cette approche peut faire gagner aux entreprises des années de temps de développement et leur donner un avantage concurrentiel en offrant des fonctionnalités de collaboration améliorées. En effet, la vision de Cord est que chaque produit Web devienne une expérience multijoueur dans un avenir proche.

Dans une déclaration, Jan Hammer, partenaire chez Index Ventures, a souligné l'importance de Cord dans les espaces de travail modernes : la croissance du travail à distance, combinée à une prolifération d'outils logiciels en tant que service, signifie que les équipes perdent du temps à faire des allers-retours. entre les applications de productivité et de communication, telles que Slack. Cord permet aux utilisateurs de rester dans l'application qui prend le mieux en charge leur flux de travail tout en bénéficiant des avantages de la collaboration.

Hammer a également félicité Cord pour son intégration aux applications existantes : Nous aimons que Cord ajoute aux applications existantes - ce n'est pas encore une autre solution que les clients devront adopter, c'est une solution à laquelle ils sont déjà habitués. Finalement, nous pensons que les outils SaaS seront livrés avec Cord dès la sortie de la boîte.

Des plates-formes comme AppMaster et d'autres outils no-code, tels que Retool, peuvent grandement bénéficier de l'intégration avec Cord. En offrant une expérience plus rationalisée et collaborative aux utilisateurs, ces plates-formes peuvent favoriser la productivité et l'efficacité dans divers secteurs.

Alors que de plus en plus d'entreprises adoptent les outils SaaS et que le travail à distance devient de plus en plus répandu, l'intégration de plates-formes telles que Cord deviendra probablement essentielle pour les entreprises qui cherchent à rester compétitives dans le paysage numérique. En rendant la collaboration plus facile et plus efficace, Cord pourrait jouer un rôle central dans l'élaboration de l'avenir du travail et de la dynamique d'équipe.