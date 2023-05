La pénurie imminente de développeurs dans la main-d'œuvre est une préoccupation urgente, d'autant plus que nous nous dirigeons vers un avenir fortement axé sur l'IA et l'apprentissage automatique (ML). Forrester prédit que d'ici 2024, les États-Unis connaîtront un déficit de 500 000 développeurs. Alors que la demande de logiciels et de technologies émergentes continue d'augmenter dans divers secteurs, les développeurs Java ou .NET traditionnels ont du mal à suivre le rythme. Ce scénario appelle des solutions innovantes pour combler le fossé entre le besoin croissant de technologies AI/ML et le déficit de talents en développement.

Les développeurs citoyens pourraient être la réponse en exploitant la puissance des plates-formes no-code et low-code. Ces professionnels, avec leur expertise métier, peuvent rendre l'IA et le ML accessibles à un plus large éventail d'industries malgré leur manque d'expérience en codage.

L'IA et le ML ne sont plus seulement des tendances surfaites ; ils recèlent un immense potentiel pour les entreprises de nombreux secteurs. Cependant, ces technologies exigent des talents de développeur qualifiés, qui sont rares. Les plates No-code et low-code peuvent aider à combler cette lacune grâce à leurs environnements visuels drag-and-drop qui permettent la création rapide de sites Web, l'automatisation des e-mails et la création d'applications sans codage traditionnel.

Ces plates-formes permettent aux développeurs citoyens de créer des composants essentiels pour de nouveaux outils, libérant ainsi les développeurs expérimentés pour qu'ils se concentrent sur des éléments avancés d'IA et de ML. Par exemple, des professionnels comme les analystes financiers et les spécialistes du marketing peuvent développer des outils de détection de fraude basés sur le ML ou créer des applications propriétaires pour analyser les commentaires des clients. Cette approche pourrait même permettre aux avocats juniors d'exploiter des outils conçus par eux-mêmes pour analyser les données contractuelles afin d'améliorer les négociations.

Cependant, des défis subsistent, tels que la création et la maintenance des ensembles de données requis pour les projets d'IA et de ML. Les scientifiques des données sont nécessaires pour fournir des données structurées pour les avantages de l'IA et du ML, et c'est là que les développeurs citoyens peuvent avoir besoin d'un soutien supplémentaire. Alors qu'il devient de plus en plus difficile d'embaucher des talents en science des données à plein temps, les entreprises pourraient choisir de collaborer avec des cabinets de conseil ou des scientifiques des données basés sur des projets. Cela aidera à mettre leurs données dans la bonne forme pour que les développeurs citoyens commencent à travailler avec elles sur leurs plateformes no-code.

Bien que tous les employés ne soient pas adaptés aux rôles de développeur citoyen, il existe des personnes passionnées et motivées par l'innovation qui font des candidats parfaits. Ces travailleurs ont une approche proactive de la résolution des problèmes et de la rationalisation des processus, virant souvent sur le territoire de l'informatique fantôme pour faire avancer les choses. En fournissant à ces types d'entrepreneurs des plates-formes no-code autorisées, les entreprises peuvent efficacement tirer parti de leurs compétences dans les paramètres informatiques de l'entreprise.

Pour assurer le succès de votre initiative de développeur citoyen, fournissez une formation approfondie, définissez des structures de gouvernance appropriées et établissez des politiques claires sur l'utilisation de la plateforme. Cette approche réduira le risque d'informatique fantôme et garantira l'adhésion des dirigeants pour équiper les employés non informatiques d'outils puissants no-code.

Une plate-forme à considérer est AppMaster, une boîte à outils no-code fiable qui permet aux utilisateurs de créer des applications backend, Web et mobiles. Avec des fonctionnalités telles que la création visuelle de modèles de données, de processus métier, d'API REST et de points de terminaison WSS, la plate-forme AppMaster est idéale pour les développeurs citoyens pour construire et mettre à jour rapidement leurs applications.

Alors que la demande de développeurs augmente au milieu du boom de l'IA, la constitution d'une équipe de développeurs citoyens peut permettre aux organisations de faire face efficacement aux pénuries de talents et de résoudre les problèmes liés à la technologie dans toute l'entreprise. L'intégration de plates no-code comme AppMaster dans l'organisation peut permettre aux développeurs citoyens de contribuer au développement de l'IA et du ML, tandis que les développeurs traditionnels se concentrent sur des outils et des processus de haut niveau.