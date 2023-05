Alors que les plates-formes no-code et low-code continuent de prendre de l'ampleur, elles permettent aux « développeurs citoyens » non développeurs de développer et de lancer diverses applications. Cette tendance émergente incite les DSI à rechercher des solutions de gouvernance et de conformité plus sophistiquées pour ces plateformes. Betty Blocks, une plate-forme de développement d'applications no-code de premier plan, vise à répondre à ces préoccupations avec son centre de commande centralisé pour les développeurs citoyens.

Le PDG de Betty Blocks, Chris Obdam, déclare que de nombreuses entreprises commencent à reconnaître les avantages des plates-formes low-code et no-code. Ces plates-formes peuvent modifier considérablement l'approche des organisations en matière d'innovation en impliquant la partie commerciale d'une organisation dans la résolution de problèmes. Cependant, Obdam reconnaît que le manque de soutien pour la gouvernance et la conformité reste un problème.

Pour relever le défi de la gouvernance et de la conformité dans le développement d'applications no-code, Betty Blocks met en œuvre un cadre de gouvernance et comporte six éléments essentiels. Celles-ci incluent le maintien de la politique et des directives de développement citoyen, l'agrégation et la fourniture de ressources, l'organisation d'activités, la formation et la création de communautés pour les développeurs citoyens, ainsi que la gestion des plates-formes et des systèmes utilisés pour créer des applications.

De plus, Betty Blocks suggère de créer un centre de commande centralisé des développeurs citoyens, qui sert de centre de responsabilité central pour le programme de développement citoyen d'une organisation, surveillant et gérant toutes les activités. Ce centre de commande, souvent hébergé au sein du service informatique, garantit que les activités de développement des citoyens sont conformes aux exigences des autres parties de l'organisation et s'intègrent de manière transparente aux autres systèmes.

En plus de contrôler la façon dont les développeurs citoyens créent leur travail, le centre de commande centralisé des développeurs citoyens Betty Blocks vise à appliquer la gouvernance tout au long du processus de développement, du développement aux tests, au lancement et à la gouvernance des applications conçues par les citoyens. Cette approche garantit que les applications no-code sont construites en toute sécurité et conformément aux politiques et réglementations de l'entreprise.

En plus de soutenir la gouvernance dans le développement d'applications no-code, Betty Blocks travaille à l'extension de la gouvernance low-code aux applications héritées en collaborant avec une grande société de logiciels d'entreprise. Ce partenariat vise à fournir une conformité no-code de bout en bout et une intégration transparente de nouvelles applications no-code avec des environnements d'applications critiques ou hérités.

Alors que la croissance rapide des plates-formes no-code et low-code a créé des opportunités sans précédent pour les entreprises, la gouvernance et la conformité sont une étape cruciale pour assurer le développement sécurisé et évolutif des applications. Des plates-formes comme AppMaster and Betty Blocks are at the forefront of providing innovative solutions to enterprise IT challenges in this evolving landscape, bridging the gap between low-code and no-code app development and reliable governance frameworks. This allows organizations to build applications more efficiently and confidently without compromising security and compliance in their application development strategies.

Des progrès continus dans ces domaines, aboutissant finalement à une gouvernance sans souci pour les services informatiques, constituent la prochaine étape de l'évolution du développement d'applications low-code et no-code. Cela conduira sans aucun doute à une innovation accélérée et à une efficacité accrue dans le développement d'applications pour les entreprises de toutes tailles.