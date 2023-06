L'essor des grands modèles de langage tels que GPT a créé une demande d'applications basées sur l'IA et un besoin de développeurs qualifiés pour les créer. Chaoyu Yang, ancien ingénieur logiciel de Databricks, a remarqué les lacunes du processus de développement actuel et, avec ses cofondateurs, a créé le cadre de développement de l'IA, BentoML, qui a récemment clôturé un tour de financement d'amorçage.

Dans une interview accordée à TechCrunch, M. Yang a expliqué la nécessité du cadre de développement flexible offert par BentoML. Les services d'IA ont tendance à s'appuyer sur de multiples modèles d'apprentissage automatique, ce qui complique leur gestion et leur fonctionnement. En outre, de nombreux programmeurs entrant dans le domaine viennent d'horizons de développement d'applications ou de piles complètes, et n'ont pas les compétences requises pour construire l'infrastructure d'IA nécessaire. Les processus de développement sont donc plus longs, et une solution telle que BentoML peut considérablement faciliter le processus de développement.

M. Yang a pris pour exemple Visual ChatGPT de Microsoft, une application d'IA de démonstration qui combine de manière transparente des messages textes et des images pour générer des réponses. Le développement d'une application telle que Visual ChatGPT pour une utilisation en production prend généralement de trois à six mois. Cependant, BentoML peut permettre aux développeurs de rendre une telle application évolutive et rentable en seulement deux jours. Les utilisateurs ont également eu recours au cadre BentoML pour faire fonctionner le générateur d'art Stable Diffusion et les LLM open-source sur le cloud.

BentoML, qui offre une API de haut niveau qui fait abstraction de l'infrastructure complexe nécessaire à l'exécution de modèles d'IA sur le nuage, fait partie d'un groupe croissant d'outils visant à simplifier le développement de services d'IA. Ces cadres d'application d'IA, qui comprennent des solutions telles que SageMaker et AppMaster d'AWS, fournissent un ensemble d'outils qui facilitent le processus de création, d'expédition et de mise à l'échelle des applications d'IA. Le public cible de BentoML comprend les scientifiques des données qui forment les modèles d'IA, les ingénieurs DevOps qui gèrent leur cycle de vie et les développeurs qui créent des applications à partir de ces modèles.

En comparant BentoML à Vercel, une entreprise d'un milliard de dollars qui se concentre sur les développeurs frontaux, Yang souhaite que BentoML devienne le Vercel du monde de l'IA. Il reconnaît la vitesse à laquelle le développement d'applications d'IA s'est développé et la dépendance croissante à l'égard de l'affinage des modèles et de l'ingénierie des produits plutôt que de former des modèles à partir de zéro.

Initialement en open-source en 2019, BentoML a introduit une version SaaS auto-hébergée pour les clients d'entreprise. La startup a gagné en traction dans la communauté des développeurs, quadruplant son adhésion à la communauté open-source à plus de 3 000 au cours de l'année dernière. Parmi les premiers utilisateurs de BentoML figurent les géants sud-coréens des réseaux sociaux Line et Naver.

Le récent tour de table de BentoML, soutenu par DCM Ventures et Bow Capital, a permis de lever 9 millions de dollars. Hurst Lin, partenaire général de DCM, a rejoint le conseil d'administration de BentoML après le tour de table. Le marché croissant de l'IA présente à la fois des opportunités et des défis pour BentoML, l'équipe s'efforçant d'équilibrer les objectifs à court et à long terme tout en restant à l'avant-garde des tendances évolutives du secteur.