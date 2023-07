Apple est devenue la première entreprise cotée en bourse à terminer une journée de cotation avec une valeur boursière vertigineuse de 3 000 milliards de dollars. Ce résultat remarquable, qui fait suite à une hausse de 2,31 % de ses actions, conclut parfaitement une année qui a vu l'action du géant de la technologie grimper de près de 46 %. Bien qu'Apple ait atteint ce seuil de capitalisation boursière en janvier 2022, elle n'a pas pu s'y maintenir à la fin de la journée.

La montée en puissance d'Apple cette année constitue un revirement frappant par rapport à 2022, année où la société a vu sa capitalisation boursière chuter sous le seuil des 2 000 milliards de dollars pour la première fois depuis les premiers mois de 2021.

Cette valorisation historique coïncide avec le dévoilement du très attendu Apple Vision Pro, le casque de réalité augmentée (AR) innovant d'Apple. Affichant un prix de 3 499 dollars, ce gadget de pointe, que les utilisateurs doivent relier à une batterie de la taille d'un iPhone, devrait être commercialisé dans le courant de l'année prochaine.

La percée d'Apple intervient à un moment où l'intelligence artificielle (IA) occupe le devant de la scène, en partie grâce à l'introduction du ChatGPT de OpenAI à la fin de l'année 2022. Ce développement a suscité une vague de ferveur pour l'IA, avec des leaders de l'industrie tels que Microsoft, Google, Nvidia, et Meta capitalisant sur cette technologie en plein essor. Il est intéressant de noter que Nvidia a enregistré une hausse remarquable de 181 % cette année, suivie par Meta avec un bond de 137 %. Apple, en revanche, est restée remarquablement silencieuse sur le sujet de l'IA, alors que ses concurrents ont adopté cette technologie naissante.

Il convient de noter que quatre autres entreprises technologiques basées aux États-Unis, à savoir Alphabet, Microsoft, Amazon et Nvidia, ont dépassé la barre des 1 000 milliards de dollars de valorisation.

Malgré une baisse des ventes et des bénéfices, les résultats trimestriels étonnamment solides publiés par Apple en mai ont renforcé la position de la société auprès des investisseurs, ce qui l'a rendue encore plus attrayante sur le marché boursier.