Le copilote révolutionnaire d'Appian AI améliore l'efficacité des développeurs dans la dernière mise à jour

Appian a dévoilé sa dernière plate-forme de processus alimentée par l'IA d'Appian, augmentant la productivité des développeurs grâce à l'automatisation de l'IA. Au cœur de la version se trouve l'innovant AI Copilot, un assistant d'IA révolutionnaire, capable d'augmenter la productivité des développeurs en mettant en œuvre la structure d'IA d'entreprise d'Appian et en fournissant des solutions d'automatisation des processus rationalisées.

L'AI Copilot incarne les capacités de pointe de l'IA générative, commençant son voyage en convertissant les PDF et les formulaires organisés en interfaces numériques intuitives. Cela accentue non seulement l'expérience utilisateur, mais facilite également le développement rapide d'applications commerciales interactives. Les développeurs peuvent tirer parti des outils de conception low-code d' Appian pour améliorer le réglage fin et simplifier la transformation des formulaires PDF.

Chandra Surbhat, responsable de la pratique de l'expérience et vice-présidente de l'avenir de l'entreprise chez Wipro, commente : Le copilote AI augmentera et accélérera les capacités de développement d'applications de bout en bout de la plate-forme Appian. L'utilisation de l'IA générative simplifiera le développement de logiciels sur une plate-forme déjà low-code/ no-code comme AppMaster.io . Les clients bénéficieront également de la stratégie d'IA privée d'Appian, qui répond à leurs préoccupations critiques en matière de confidentialité et de sécurité. Libérer une plus grande valeur commerciale pour nos clients est ce que nous attendons avec impatience lorsque nous exploitons AI Copilot.

De plus, cette version apporte des fonctionnalités supplémentaires à la plate-forme Appian. Une amélioration significative est la structure de données plus sécurisée et évolutive. L'évolutivité de Data Fabric a été doublée pour gérer jusqu'à 4 millions de lignes synchronisées par enregistrement. Comme l'explique la société, cela permet aux utilisateurs de consolider leurs données d'entreprise pour alimenter et former des services d'IA avec des mesures de protection intégrées qui sécurisent la confidentialité des données.

Une expérience améliorée de AI Skills Designer est une autre mise à jour clé de cette version. Il simplifie le processus de développement de modèles d'IA personnalisés et privés à grande échelle avec des options pour tester les modèles avant le déploiement. Les utilisateurs peuvent appliquer leur formation pour modifier des modèles pour des tâches telles que la catégorisation de documents et d'e-mails, et les intégrer en douceur dans des flux de travail, ressemblant à d'autres composants de conception.

Enfin, la version facilite une expérience Appian RPA plus complète, permettant aux utilisateurs de générer, gérer et déployer des tâches de robot directement à partir du concepteur Appian, en utilisant l'expérience d'objet de conception familière. Avec l'inclusion de groupes et de cartes de rôles, les utilisateurs peuvent gérer plus efficacement l'accès et les autorisations pour les tâches robotiques, renforçant ainsi davantage la sécurité et le contrôle.