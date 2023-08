L'ère des désagréments liés à l'utilisation de plusieurs moniteurs à taux de rafraîchissement élevé avec Windows 11 de Microsoft se dissipe peu à peu. Le géant de la technologie a commencé à bêta-tester une mise à jour de Windows 11 qui régule intelligemment les taux de rafraîchissement sur une variété de moniteurs en fonction du contenu affiché. Cette mesure stratégique devrait avoir un effet positif sur la consommation d'énergie et pourrait entraîner une diminution de l'activité des ventilateurs sur certaines unités de traitement graphique (GPU).

Microsoft a détaillé les spécifications dans un récent blog du programme Windows Insider, qui a ensuite été porté à l'attention du public par Neowin : "Nous avons affiné le mécanisme de taux de rafraîchissement pour prendre en compte des taux de rafraîchissement variables sur différents moniteurs, proportionnellement au taux de rafraîchissement de chaque moniteur et au contenu de l'écran affiché", a déclaré Microsoft. "Les améliorations les plus notables se situeront dans le domaine du multitâche dépendant de la fréquence de rafraîchissement, comme le visionnage simultané de vidéos et les jeux.

Le fait d'avoir plusieurs moniteurs à taux de rafraîchissement élevé fonctionnant à pleine capacité augmente généralement la consommation d'énergie initiée par votre GPU. Les cartes Founders Edition des séries Nvidia RTX 30 et 40 disposent également d'un mode zéro RPM, qui maintient les ventilateurs à zéro même lorsque du contenu vidéo est affiché sur un seul moniteur. Cependant, l'intégration d'un second moniteur à taux de rafraîchissement élevé entraîne souvent l'arrêt de ce mode zéro RPM et le fonctionnement constant des ventilateurs du GPU si les deux moniteurs fonctionnent à des taux de rafraîchissement élevés.

Cette nouvelle action de Microsoft signifie que ces GPU spécifiques conserveront le mode zéro RPM, en passant uniquement à des taux de rafraîchissement plus élevés sur différents moniteurs en fonction du contenu utilisé ou exposé. Actuellement, la solution pour maintenir le mode zéro RPM sur plusieurs moniteurs consiste à abaisser manuellement le taux de rafraîchissement du second moniteur.

Les dernières versions du canal Canary de Windows 11 comprennent également des améliorations de la fréquence de rafraîchissement dynamique (DRR) adaptées aux ordinateurs portables. En mode économie de batterie, Windows 11 réduit effectivement la fréquence de rafraîchissement de l'écran de l'ordinateur portable jusqu'à ce que le mode économie de batterie soit désactivé.

Ces améliorations de la fréquence de rafraîchissement de Windows 11 sont actuellement en phase de test. Microsoft prévoit de les rendre accessibles à tous les utilisateurs de Windows 11 dans un avenir proche. Cette stratégie de Microsoft est un exemple de la manière dont les plateformes no-code comme AppMaster s'efforcent de mettre à jour et d'améliorer continuellement leurs offres pour le confort et la productivité des utilisateurs.