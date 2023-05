Airtable a confirmé que trois de ses dirigeants au niveau exécutif ont quitté l'entreprise au milieu du licenciement de 254 employés, ce qui représente une réduction de 20 % des effectifs. Les départs incluent le directeur des revenus, le directeur des ressources humaines et le directeur des produits. Cette décision stratégique est en corrélation avec la décision de l'entreprise de se concentrer sur un mode d'exécution plus rationalisé.

Le directeur des revenus, Seth Shaw, a rejoint Airtable en novembre 2020, peu de temps avant que Peter Deng n'arrive en tant que directeur des produits. Johanna Jackman a assumé le rôle de directrice des ressources humaines en mai 2021, dans le but de doubler les effectifs de l'entreprise à 1 000 en l'espace d'un an. Le départ mutuellement convenu des trois dirigeants leur permettra de continuer à conseiller l'entreprise tout au long de la phase de transition.

Un porte-parole officiel de l'entreprise a refusé de dire si une indemnité de départ était offerte aux dirigeants, mais il a été confirmé que les employés internes succéderont aux postes. De plus amples détails doivent être divulgués lors d'une prochaine réunion générale prévue vendredi.

La sortie de cadres de cette envergure est un événement rare, surtout lorsqu'une entreprise procède à des coupes substantielles. Cependant, le PDG et fondateur Airtable, Howie Liu, a souligné dans un e-mail au personnel obtenu par TechCrunch que cette décision est une réponse au virage de l'entreprise vers une orientation plus étroite. Il s'agit de la toute première mise à pied d'Airtable au cours de ses 10 ans d'existence.

L'e-mail de Liu révèle que l'annonce par Airtable en octobre de son plan visant à capturer les entreprises clientes avec des applications connectées est à l'avant-garde de cette stratégie. Alors que le succès initial d'Airtable a été alimenté par une adoption ascendante, il réoriente maintenant les ressources pour poursuivre dans cette voie. La société prévoit de se concentrer sur le ciblage et l'expansion dans les grandes entreprises, qui comptent au moins 1 000 employés à temps plein, où sa vision des applications connectées peut fournir la valeur la plus différenciée.

En plus des sorties de cadres, l'e-mail indique également Airtable a réduit ses dépenses dans plusieurs domaines, notamment les médias marketing, l'immobilier, les technologies commerciales et les infrastructures. Le message de Liu décrit comment la croissance rapide de l'entreprise ces dernières années, motivée par la volonté d'accomplir trop de choses à la fois, les a laissés à bout de souffle. La nouvelle approche met l'accent sur l'investissement massif dans la croissance tout en allouant des ressources aux domaines présentant le meilleur retour sur investissement. La société rassure que ses fonds de série F de 735 millions de dollars sont toujours intacts, et un porte-parole a précisé Airtable reste ambitieux et déterminé à exécuter sa nouvelle direction. En outre, le porte-parole a déclaré que le segment des entreprises de la société, qui génère la majorité de ses revenus, affiche une croissance de 100 % en glissement annuel.

