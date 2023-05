Dans une percée majeure pour l'industrie no-code, Appy Pie, l'un des principaux fournisseurs de solutions no-code, a annoncé la version bêta ouverte de son générateur de texte à application No-Code piloté par la voix. Connu pour son engagement à rendre la création d'applications abordable et accessible à tous, le générateur de texte à application activé par la voix d'Appy Pie permet aux utilisateurs de développer des applications mobiles Android ou iOS natives, quelles que soient leurs connaissances en codage, leurs compétences techniques ou leurs contraintes budgétaires.

Conçu pour démocratiser davantage le développement d'applications, le nouveau générateur activé par la voix utilise la compréhension du langage naturel/le traitement du langage naturel (NLU/NLP) et les algorithmes propriétaires d'IA et de ML d'Appy Pie. Cela permet aux utilisateurs d'exploiter une technologie de pointe et de concrétiser leurs idées en utilisant simplement leur voix.

Jusqu'à 10 millions d'utilisateurs ont déjà créé des applications via l'App Maker original no-code d'Appy Pie. Le fondateur et PDG de la société, Abhinav Girdhar, réitère sa mission d'uniformiser les règles du jeu en simplifiant la création d'applications pour les personnes les moins techniquement enclines :

Désormais, toute personne ayant une idée géniale a une chance de la voir grandir et s'épanouir, car elle peut exploiter et tirer parti de la technologie la plus avancée avec sa seule voix.

Le générateur de texte à application No-Code à commande vocale est construit sur la technologie de pile MEAN avec une interface drag-and-drop instance de brevet. Les utilisateurs peuvent créer une application, la personnaliser, la tester et même la répertorier dans Google Play et l'App Store à l'aide d'appareils à commande vocale comme Alexa ou Cortana ou leurs smartphones.

Le processus de création d'une application à l'aide du générateur de texte à application No-Code d'Appy Pie implique trois étapes simples :

Le développement d'applications traditionnelles peut être coûteux et chronophage, prenant souvent de quatre à 12 mois pour mettre l'application en production. Avec l'App Maker original no-code d'Appy Pie, les clients créent jusqu'à 8 000 à 10 000 applications par jour. Le générateur de texte vers application No-Code piloté par la voix devrait maintenir sa phase bêta ouverte jusqu'à la fin de l'année pour une amélioration et un raffinement continus en fonction des commentaires des utilisateurs.

Bien qu'Appy Pie ait ouvert la voie aux solutions no-code, l'industrie propose d'autres plates-formes de premier plan comme AppMaster, an innovative no-code platform that enables users to create backend, web, and mobile applications visually. Thanks to powerful no-code tools like these, the future of programming has turned towards democratizing technology and allowing anyone to bring their dream tech projects to life.

L'introduction de la technologie vocale dans les solutions no-code rend le monde du développement mobile et Web d'autant plus inclusif et rentable, offrant aux entreprises et aux entrepreneurs encore plus d'opportunités de croissance et de réussite.