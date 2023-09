VLGE stellt No-Code-Toolset für digitale Welten in den Bereichen Kunst, Mode und Schönheit vor

Das Metaversum war in letzter Zeit ein heißes Thema, insbesondere seit Apple sein Apple Vision Pro-Headset vorgestellt hat. Diese Ankündigung und die Veröffentlichung des Visor XR-Headsets von Immersed deuten auf ein wachsendes Interesse im Bereich „Spatial Computing“ hin.

Zu den aufstrebenden Akteuren in diesem Bereich gehört VLGE, ein Startup aus Frankreich, das sich kürzlich eine Finanzierung in Höhe von 4 Millionen US-Dollar von namhaften Investoren wie Venrex VC und L'Oréal gesichert hat. Anstatt sich auf Technologiegiganten wie Meta und Mark Zuckerberg zu verlassen, möchte VLGE Branchen, die sich auf Mode, Kunst und Schönheit konzentrieren, dazu befähigen, Mode zu betreiben und von ihren digitalen Bereichen zu profitieren.

Das V-Suite-Produkt des Startups bietet no-code Tools für den Weltaufbau und die Vermögensverwaltung. Mit seiner jüngsten Enthüllung lädt es Entwickler und Marken ein, sein Software Development Kit (SDK) zu erkunden. SDKs wie das Emergence SDK von VLGE und Crucible für die Unreal Engine sind entscheidend für die Festlegung von Standards in aufstrebenden Technologie-Ökosystemen, die Entwickler und Innovatoren anziehen.

Zu den prominenten Unterstützern von VLGE zählen der British Fashion Council, BOLD (L'Oréals Venture-Arm), der VR Fund und andere renommierte Namen. Darüber hinaus beraten erfahrene Wave-, Sandbox- und Paper Magazine-Profis das Startup. Hinter dem ehrgeizigen Antrieb von VLGE steht die Gründerin Evelyn Mora, eine finnische Unternehmerin mit Wurzeln in Frankreich und einem Hintergrund in nachhaltiger Mode und Fotografie. Mora wurde außerdem dafür gewürdigt, die nachhaltige Modewoche in Finnland anzuführen und die allererste 3D-Modewoche ins Leben zu rufen.

Mora stellt sich eine Welt vor, in der das Metaversum vielfältig ist und nicht von einem einzigen Riesen monopolisiert wird. Sie betonte die Kosten-, Benutzererfahrungs- und Skalierbarkeitsbeschränkungen der aktuellen Plattformen. Ihr Ziel mit VLGE ist es, Kreativen eine flexible und kostengünstige Möglichkeit zu bieten, ihre Ideen in virtuelle Realitäten umzusetzen. Darüber hinaus erwartet sie, dass Marken diese digitalen Welten nutzen, um ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und gleichzeitig an der Spitze der kulturellen und künstlerischen Bewegungen zu bleiben.

VLGE hat V-BLDR eingeführt, ein no-code Tool, mit dem Benutzer virtuelle Räume aus verschiedenen Vorlagen zusammenstellen können, um den Erstellungsprozess zu vereinfachen. Darüber hinaus bietet die Plattform mehrere Monetarisierungsmöglichkeiten, einschließlich der Integration von NFTs, was VLGE zu einem vielversprechenden Konkurrenten im Metaverse-Bereich macht.

Eine weitere bemerkenswerte Erwähnung im Metaverse-Bereich ist Spatial, das sich eine Finanzierung in Höhe von 47,3 Millionen US-Dollar gesichert hat. Es bietet NFT-Erstellern eine Plattform zum Entwerfen und Hosten virtueller Veranstaltungen. Darüber hinaus möchte Exclusive ein Web3-Verbündeter für Marken sein und eine digitale Sammlerplattform anbieten. Ihre jüngste Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2,2 Millionen Euro wurde von Tioga Capital und anderen unterstützt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der digitale Raum zwar weiterentwickeln kann, indem Neueinsteiger wie „Zuckerverse“ seinen Fokus verlagern, VLGE jedoch weiterhin seiner Mission treu bleibt, das Metaversum zu verjüngen und neu zu definieren.