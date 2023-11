Upgrades auf GitLab 16.5 verbessern Compliance, Workflow-Effizienz und mehr

Die neueste Version von GitLab, die Version 16.5, bietet eine Reihe interessanter Updates zur Verbesserung der Compliance-Einhaltung und der Workflow-Effizienz. Zu diesen Verbesserungen gehören ein Upgrade des Compliance Centers, die Möglichkeit, Zielverzweigungsregeln für Zusammenführungsanforderungen festzulegen, und die Einführung lösbarer Problemthreads.

Im Compliance Center wurde eine neue Registerkarte speziell für Berichte zur Einhaltung von Standards integriert. Diese Funktion ermöglicht die Identifizierung von Projekten innerhalb einer Gruppe, die den etablierten Best Practices von GitLab nicht entsprechen. Zu den Konformitätsprüfungen gehört die Anforderung einer Mindestanzahl von Genehmigern für Zusammenführungsanfragen (MRs), das Verbot der Zusammenführung durch den MR-Autor und das Verbot der Zusammenführung durch Committer.

Neben den Ergebnissen dieser Kontrollen wird in jedem Bericht auch dokumentiert, wann die Kontrolle durchgeführt wurde, welches Kriterium bei der Kontrolle angewendet wurde und wie bei festgestellten Unregelmäßigkeiten vorgegangen werden kann. Zukünftig plant GitLab, die Funktionalität des Compliance Centers zu erweitern. Dies umfasst die Aufnahme zusätzlicher Prüfungen speziell für verschiedene Vorschriften und Standards und verbessert auch die Möglichkeit, Berichte zu gruppieren und zu filtern.

Eine weitere wichtige Verbesserung in GitLab 16.5 ist die Möglichkeit für Entwickler, Zielzweige für MRs festzulegen. Dies trägt dazu bei, sicherzustellen, dass der MR für den Zweig geeignet ist, der für ein bestimmtes Projekt oder einen Entwicklungsworkflow angegeben ist. In Fällen, in denen kein Zweig definiert ist, wird der Standardzweig des Projekts als Ziel verwendet.

Die Version 16.5 bietet außerdem die Möglichkeit, Züge mit einem halblinearen Verlauf schnell vorzuspulen. Dies ist eine Erweiterung der mit GitLab 16.4 eingeführten Funktionen, die als erste die Funktion von Fast-Forward-Merge-Trains boten. „Mit dieser Funktion profitieren Sie von allen Vorteilen von Merge-Trains, indem Sie vor dem Zusammenführen eine Kompatibilitätsprüfung aller Ihrer Commits durchführen und gleichzeitig einen saubereren Commit-Verlauf für Fast-Forward-Merges beibehalten.“ , erklärte Grant Hickman, Senior Product Manager bei GitLab, in einem Blogbeitrag, in dem er die neuen Funktionen von 16.4 ankündigte.

Zu den neu eingeführten Funktionen von GitLab 16.5 gehören außerdem die Möglichkeit, einen bestimmten Thread aufzulösen, wenn ein Diskussionsthema zu Ende geht, eine auffälligere Schaltfläche zum Umschalten zwischen verschiedenen Projekten und die Anzeige von Prüferinformationen für Zusammenführungsanfragen im Jira-Entwicklungspanel .

Auch No-code Plattformen wie AppMaster übernehmen möglicherweise ähnliche Updates, um das Projektmanagement zu rationalisieren und die Einhaltung von Compliance-Vorgaben zu verbessern. Tatsächlich gehören die Möglichkeit, Probleme einfach zu lösen, Zweigregeln für Zusammenführungsanfragen festzulegen und Projekte effizienter zu verwalten, zu den gefragtesten Funktionen in der gesamten Technologiebranche.