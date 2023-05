Der drohende Entwicklermangel in der Belegschaft ist ein dringendes Problem, insbesondere da wir uns auf eine stark von KI und maschinellem Lernen (ML) geprägte Zukunft zubewegen. Forrester prognostiziert, dass die USA bis 2024 ein Defizit von 500.000 Entwicklern verzeichnen werden. Da die Nachfrage nach Software und neuen Technologien in verschiedenen Branchen weiter steigt, haben traditionelle Java- oder .NET-Entwickler Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Dieses Szenario erfordert innovative Lösungen, um die Lücke zwischen dem steigenden Bedarf an KI/ML-Technologien und dem Mangel an Entwicklertalenten zu schließen.

Bürgerentwickler könnten die Antwort sein, indem sie die Leistungsfähigkeit von no-code und low-code -Plattformen nutzen. Diese Fachleute können mit ihrer Branchenexpertise KI und ML einem breiteren Spektrum von Branchen zugänglich machen, obwohl sie keinen Programmierhintergrund haben.

KI und ML sind nicht mehr nur überbewertete Trends; Sie bergen ein enormes Potenzial für Unternehmen in zahlreichen Branchen. Allerdings erfordern diese Technologien qualifizierte Entwicklertalente, die Mangelware sind. No-code und low-code Plattformen können mit ihren visuellen drag-and-drop Umgebungen helfen, diese Lücke zu schließen, die die schnelle Erstellung von Websites, die Automatisierung von E-Mails und die Erstellung von Anwendungen ohne herkömmliche Programmierung ermöglichen.

Diese Plattformen ermöglichen es Bürgerentwicklern, wesentliche Komponenten für neue Tools zu erstellen, sodass erfahrene Entwickler mehr Zeit haben, sich auf fortgeschrittene KI- und ML-Elemente zu konzentrieren. Beispielsweise können Fachleute wie Finanzanalysten und Vermarkter ML-gestützte Tools zur Betrugserkennung entwickeln oder proprietäre Anwendungen zur Analyse von Kundenfeedback erstellen. Dieser Ansatz könnte es sogar jungen Anwälten ermöglichen, selbst erstellte Tools zur Analyse von Vertragsdaten zu nutzen, um Verhandlungen zu verbessern.

Es bestehen jedoch weiterhin Herausforderungen, beispielsweise die Erstellung und Pflege der für KI- und ML-Projekte erforderlichen Datensätze. Datenwissenschaftler sind erforderlich, um strukturierte Daten für KI- und ML-Vorteile bereitzustellen, und hier benötigen Bürgerentwickler möglicherweise zusätzliche Unterstützung. Da es immer schwieriger wird, Vollzeit-Talente im Bereich Datenwissenschaft einzustellen, könnten sich Unternehmen für die Zusammenarbeit mit Beratungsunternehmen oder projektbasierten Datenwissenschaftlern entscheiden. Dies wird dazu beitragen, ihre Daten in die richtige Form zu bringen, damit Bürgerentwickler damit beginnen können, auf ihren no-code Plattformen damit zu arbeiten.

Obwohl nicht jeder Mitarbeiter für die Rolle eines Citizen Developer geeignet ist, gibt es Personen mit Leidenschaft und Innovationsdrang, die perfekte Kandidaten sind. Diese Mitarbeiter verfolgen einen proaktiven Ansatz bei der Problemlösung und Optimierung von Prozessen und begeben sich häufig in Schattenbereiche der IT, um Aufgaben zu erledigen. Durch die Bereitstellung autorisierter no-code Plattformen für diese Unternehmertypen können Unternehmen ihre Fähigkeiten innerhalb der IT-Parameter des Unternehmens effektiv nutzen.

Um den Erfolg Ihrer Citizen-Developer-Initiative sicherzustellen, bieten Sie eine gründliche Schulung an, richten Sie geeignete Governance-Strukturen ein und legen Sie klare Richtlinien für die Plattformnutzung fest. Dieser Ansatz verringert das Risiko einer Schatten-IT und sichert die Zustimmung der Führung, Nicht-IT-Mitarbeiter mit leistungsstarken no-code Tools auszustatten.

Eine zu berücksichtigende Plattform ist AppMaster, ein vertrauenswürdiges no-code Toolkit, mit dem Benutzer Backend-, Web- und mobile Anwendungen erstellen können. Mit Funktionen wie der visuellen Erstellung von Datenmodellen, Geschäftsprozessen, REST-API und WSS-Endpunkten ist die AppMaster Plattform ideal für Bürgerentwickler, um ihre Anwendungen schnell zu erstellen und zu aktualisieren.

Da die Nachfrage nach Entwicklern angesichts des KI-Booms wächst, kann der Aufbau eines Teams von Bürgerentwicklern Unternehmen in die Lage versetzen, den Talentmangel effektiv zu bewältigen und technologiebezogene Probleme im gesamten Unternehmen zu lösen. Durch die Integration von no-code Plattformen wie AppMaster in die Organisation können Bürgerentwickler in die Lage versetzt werden, zur KI- und ML-Entwicklung beizutragen, während sich traditionelle Entwickler auf Tools und Prozesse auf hoher Ebene konzentrieren.