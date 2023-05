Als großen Durchbruch für die no-code Branche hat Appy Pie, ein führender Anbieter von no-code Lösungen, die offene Beta seines sprachgesteuerten No-Code Text-to-App-Generators angekündigt. Der sprachaktivierte Text-to-App-Generator von Appy Pie ist bekannt für sein Engagement, die App-Erstellung erschwinglich und für jedermann zugänglich zu machen, und ermöglicht es Benutzern, native Android- oder iOS-Mobilanwendungen unabhängig von ihren Programmierkenntnissen, technischen Fähigkeiten oder Budgetbeschränkungen zu entwickeln.

Der neue sprachaktivierte Generator wurde entwickelt, um die App-Entwicklung weiter zu demokratisieren und verwendet Natural Language Understanding/Natural Language Processing (NLU/NLP) sowie die proprietären KI- und ML-Algorithmen von Appy Pie. Dies ermöglicht es Benutzern, fortschrittliche Technologie zu nutzen und ihre Ideen in die Realität umzusetzen, indem sie einfach ihre Stimme verwenden.

Bis zu 10 Millionen Benutzer haben bereits Anwendungen mit dem ursprünglichen no-code App Maker von Appy Pie erstellt. Der Gründer und CEO des Unternehmens, Abhinav Girdhar, bekräftigt seine Mission, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, indem die App-Erstellung für die technisch am wenigsten versierten Personen vereinfacht wird:

Jetzt hat jeder mit einer großartigen Idee die Chance, sie wachsen und gedeihen zu sehen, weil er die fortschrittlichste Technologie nur mit seiner Stimme anzapfen und nutzen kann.

Der sprachaktivierte No-Code Text-to-App-Generator basiert auf der MEAN-Stack-Technologie mit einer zum Patent angemeldeten drag-and-drop Schnittstelle. Benutzer können eine App erstellen, anpassen, testen und sogar in Google Play und im App Store auflisten, indem sie sprachaktivierte Geräte wie Alexa oder Cortana oder ihre Smartphones verwenden.

Das Erstellen einer App mit dem sprachgesteuerten No-Code Text-to-App-Generator von Appy Pie umfasst drei einfache Schritte:

Herkömmliche App-Entwicklung kann teuer und zeitaufwändig sein, oft dauert es vier bis zwölf Monate, bis die Anwendung in Produktion geht. Mit dem ursprünglichen no-code App Maker von Appy Pie erstellen Kunden täglich bis zu 8.000 bis 10.000 Apps. Der sprachgesteuerte No-Code Text-to-App-Generator wird voraussichtlich bis Ende des Jahres in seiner offenen Betaphase bleiben, um auf der Grundlage von Benutzerfeedback kontinuierlich verbessert und verfeinert zu werden.

Obwohl Appy Pie den Weg für no-code Lösungen geebnet hat, bietet die Branche andere prominente Plattformen wie AppMaster, an innovative no-code platform that enables users to create backend, web, and mobile applications visually. Thanks to powerful no-code tools like these, the future of programming has turned towards democratizing technology and allowing anyone to bring their dream tech projects to life.

Die Einführung sprachgesteuerter Technologie in no-code Lösungen macht die Welt der Mobil- und Webentwicklung noch integrativer und kostengünstiger und bietet Unternehmen und Unternehmern noch mehr Wachstums- und Erfolgschancen.