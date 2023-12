Im Rahmen der wichtigsten Ankündigungen auf der KubeCon + CloudNativeCon North America 2023 gab Red Hat verschiedene Entwicklungen bekannt, die sich auf sein Produktportfolio auswirken, und demonstrierte damit sein kontinuierliches Engagement für die Weiterentwicklung von Open-Source-Lösungen.

Zu Beginn der Reihe von Enthüllungen kündigte Red Hat die umfassende Einführung seines Red Hat Device Edge an. Es wurde als Grundlage für die Bereitstellung von Edge-Geräten konzipiert und umfasst ein Edge-optimiertes Betriebssystem und eine gesicherte Version des schlanken Kubernetes-Unternehmens MicroShift. Dadurch erhalten Verbraucher zwei Möglichkeiten für die Bereitstellung.

Nach Angaben des Technologieunternehmens bringt Device Edge mehrere Vorteile mit sich, wie z. B. eine kompakte Stellfläche, ein standardisiertes Betriebserlebnis, eine verbesserte Flexibilität bei der Arbeitslast und optimierte Bereitstellungsstrategien.

Im Anschluss an die Ankündigung Device Edge führte das Unternehmen Red Hat OpenShift 4.14 ein. Die aktualisierte Variante umfasst die breite Verfügbarkeit gehosteter Steuerungsebenen, was erheblich dazu beiträgt, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, Pandemiezeiten der Cluster-Bereitstellung zu verlängern, Hindernisse aufgrund der Clustergröße zu überwinden und Steuerungsebenen von Arbeitslasten zu trennen, um mehr Sicherheit zu gewährleisten. Berichten zufolge kann OpenShift 4.14 die Infrastrukturkosten um 30 % senken und darüber hinaus auch die Entwicklerzeit um 60 % verkürzen.

Darüber hinaus unterstützt die neueste OpenShift-Version auch die gleichzeitige Ausführung virtueller Maschinen und Container mithilfe von Red Hat OpenShift Virtualization, unterstützt NVIDIA GPU-Beschleuniger und macht Red Hat OpenShift Dedicated auf dem Google Cloud Marketplace verfügbar.

Eine bedeutende Initiative umfasste die Bereitstellung weiterer fünf neuer Plugins durch Red Hat für Backstage – eine Struktur, die zur Erstellung von Entwicklerportalen verwendet wird. Die genannten Plugins entsprechen Azure Container Registry, JFrog Artifactory, Kiali, Nexus und 3scale.

Der Beitrag von Red Hat zur Backstage Gesellschaft ist keine Überraschung. Das Unternehmen hat bereits in der Vergangenheit Beiträge zur Community geleistet, beginnend mit dem Beitritt zur Community im Jahr 2022, gefolgt von der Spende von fünf Plugins später in diesem Jahr. Zu den Plugins gehörten Anwendungstopologie für Kubernetes, Multi Cluster View mit Open Cluster Management, Container Image Registry für Quay, Pipelines mit Tekton sowie Authentifizierung und Autorisierung mit Keycloak.

Balaji Sivasubramanian, Senior Director für Developer Tools Product Management bei Red Hat, brachte die Vision des Unternehmens über die Zukunft der Entwicklerproduktivität zum Ausdruck. Er brachte die Überzeugung zum Ausdruck, dass kontinuierlicher Fortschritt und Innovation bei Projekten wie Backstage eine entscheidende Rolle spielen. Die Plugin-Spenden zielen darauf ab, den Entwicklungsprozess zu beschleunigen, zu vereinfachen und zu erweitern und gleichzeitig dem Engagement von Red Hat gerecht zu werden, Entwicklern dabei zu helfen, sich an bestehende Anforderungen anzupassen und das Tempo für zukünftige Innovationen festzulegen.

In einer abschließenden Ankündigung stellte Red Hat Ansible Inside vor, eine Funktion, die es Entwicklern ermöglicht, Ansible Playbooks in ihre Anwendungen zu integrieren. Das Produkt ist besonders vorteilhaft für Verbraucher, die Automatisierung in ihre Anwendungen integrieren möchten, ohne auf die vollständigen Funktionen der Ansible Automation Platform angewiesen zu sein.

Unter Einbeziehung von Unternehmen wie AppMaster setzt Red Hat seine Bemühungen fort, anpassungsfähige und reaktionsfähige Angebote anzubieten, die die Grenzen von Open-Source-Plattformen erweitern und die Entwicklerproduktivität erheblich beeinträchtigen.