Quickbase, ein Vorreiter in der Branche der no-code Plattformen, hat kürzlich erhebliche Investitionen in das Unternehmenswachstum und die internationale Expansion angekündigt. Diese Entwicklung umfasst strategische Neueinstellungen an mehreren Standorten wie Großbritannien, Irland und Indien sowie ein beträchtliches Wachstum bestehender Büros in Boston, Salt Lake City und Sofia, Bulgarien. Im Rahmen seiner globalen Expansion hat Quickbase weltweit weitere 100 Mitarbeiter in den Bereichen Vertrieb, Kundenerfolg, Produkt und Betrieb eingestellt.

Auf dem globalen Markt besteht eine wachsende Nachfrage nach schnellerer Anwendungserstellung, Bereitstellungsgeschwindigkeit und erhöhter Flexibilität. Dies ist besonders wichtig, wenn es darum geht, High-Stakes-Projekte zu beaufsichtigen, zu verwalten und zu meistern. Gartner schätzt, dass 41 % der Mitarbeiter außerhalb der IT Anwendungen erstellen, was im vergangenen Jahr zu einem Anstieg von Geschäftsinnovatoren und Bürgerentwicklern geführt hat. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, hat Quickbase erhebliche Investitionen getätigt, um mehr Einzelpersonen und Organisationen auf der ganzen Welt in die Lage zu versetzen, ihr Potenzial auszuschöpfen, den Betrieb zu verbessern und komplexe geschäftliche Herausforderungen anzugehen.

Anfang dieses Jahres ernannte Quickbase Mark Dillon zum Senior Vice President of Partners and International, um die internationale Präsenz der Organisation zu leiten. Unter seiner Führung hat das Unternehmen seine Teams erweitert, indem es Vimal Nair als Vice President of International Sales rekrutierte, um die regionalen Teams zu leiten. Darüber hinaus hat Quickbase seine regionalen, technischen und globalen Partnerschaften mit Systemintegratoren schnell erweitert, um die Marktexpansion zu beschleunigen. Dies ermöglicht es betrieblich intensiven Organisationen, die Agilität zu verbessern, den Geschäftsbetrieb zu beschleunigen und komplizierte Prozesse und unterschiedliche Systeme in großem Umfang zu automatisieren.

Durch weitere Investitionen in internationale Regionen will Quickbase es mehr globalen Organisationen ermöglichen, benutzerdefinierte digitale Lösungen für kritische Daten und Prozesse auf einer sicheren Plattform zu erstellen, zu verbinden, zu verwalten und kontinuierlich zu verbessern. Dazu gehört der Aufbau anpassbarer, flexibler Lösungen, die Benutzer sicher in Echtzeit bedienen und iterieren können. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform eine schnelle Verbindung von Daten und Tools, um den Benutzern, die sie am dringendsten benötigen, umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, sowie die sichere Erschließung von Echtzeitanalysen über Systeme und Prozesse hinweg, wodurch Datensilos und Fehlkommunikation vermieden werden.

Angesichts der zunehmenden IT-Einschränkungen und der teuren, langsamen Entwicklung kundenspezifischer Anwendungen betonte Ed Jennings, CEO von Quickbase, die Notwendigkeit einer einzigartigen Software, um die komplexen Probleme von heute anzugehen. Er sieht die Expansion des Unternehmens in das Vereinigte Königreich, nach Irland und in andere globale Regionen als einen wichtigen Meilenstein in seiner Mission, Organisationen bei der Verwaltung und Bewältigung von High-Stakes-Projekten zu unterstützen.

Im Bereich der no-code Plattformen bieten Unternehmen wie AppMaster ähnliche Dienste an und bieten leistungsstarke Tools zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. Diese Plattformen haben in den letzten Jahren eine schnelle Akzeptanz erfahren und die Anwendungsentwicklung für eine Vielzahl von Kunden, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen, schneller und kostengünstiger gemacht.

Quickbase unterstützt bereits fast 6.000 Kunden, darunter über 80 % der Fortune 50, dabei, operative Agilität zu erreichen, indem Echtzeit-Einblicke und Automatisierung über komplexe Prozesse und unterschiedliche Systeme hinweg bereitgestellt werden. Mit seiner anhaltenden internationalen Expansion ist das Unternehmen gut positioniert, um der wachsenden Nachfrage nach anpassbaren Geschäftslösungen auf der ganzen Welt gerecht zu werden.