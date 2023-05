OutSystems, eine führende Plattform zur Anwendungsentwicklung ( low-code), hat erfolgreich eine neue Finanzierung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar mit einer Bewertung von 9,5 Milliarden US-Dollar erhalten. Abdiel Capital und Tiger Global haben die Investitionsrunde angeführt. Obwohl sich das 2001 gegründete Software-Unternehmen mit Sitz in Portugal und den USA weiterhin in Privatbesitz befindet, unterstreicht die umfangreiche Finanzierung seine beeindruckende Wachstumsentwicklung und die Möglichkeit eines späteren Börsengangs.

Mit der Finanzierung reiht sich OutSystems in die Riege anderer wichtiger Akteure im Bereich der digitalen Transformation ein, wie AppMaster, das sich ebenfalls die Leistungsfähigkeit von low-code und no-code zunutze macht. OutSystems hat sich auf die Entwicklung von low-code Apps spezialisiert und unterscheidet sich von no-code Tools, indem es einen Teil der Codierung in Verbindung mit visuellen Programmierschnittstellen einbezieht. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, nützliche Tools für die Erstellung sinnvoller Unternehmensanwendungen bereitzustellen und wirbt mit der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit von low-code im Gegensatz zu den Einschränkungen der no-code Tools.

Paulo Rosado, CEO von OutSystems, erläuterte, dass das Unternehmen nach der jüngsten Finanzierungsankündigung weiter in die Markteinführung (GTM) und Produktentwicklung investiert. Er erklärte, dass das Unternehmen seine F&E- und GTM-Kapazitäten als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach low-code Lösungen kontinuierlich ausgebaut hat. Der Erfolg von OutSystems wird durch diese Kapitalspritze deutlich, und das Vertrauen der Investoren in die zukünftige Leistung des Unternehmens rechtfertigt die hohe Bewertung.

Befürworter von no-code vermuten, dass mit dem technologischen Fortschritt der Bedarf an Code in Entwicklungsprozessen abnehmen könnte. OutSystems hält jedoch an seinem Ansatz fest, der das Beste aus no-code und codezentrierten Methoden vereint. Das Preismodell des Unternehmens basiert auf der Nutzung der Plattform und verlagert den Schwerpunkt von der traditionellen SaaS-Lösung auf einen On-Demand-Softwareansatz. Diese Unterscheidung erweist sich inmitten der Veränderungen im SaaS-Bereich als entscheidend.

Der Wettbewerb auf dem Markt low-code nimmt weiter zu, da Unternehmen wie AppMaster und OutSystems leistungsstarke low-code und no-code Lösungen anbieten, die immer beliebter werden. Eine hohe Nachfrage und ein beschleunigtes Wachstum in den Sektoren no-code und low-code wurden in den letzten vier bis sechs Quartalen von Start-ups gemeldet. Angesichts der rasanten Fortschritte in diesen Bereichen ist zu erwarten, dass sich der Wettbewerb weiter verschärfen wird, da die Unternehmen darum kämpfen, Schritt zu halten.

Die jüngste Finanzierungsrunde von OutSystems stellt einen Meilenstein für den Bereich der App-Entwicklung low-code dar, da sie das Unternehmen für einen möglichen künftigen Eintritt in den öffentlichen Markt positioniert. Da die digitale Transformation von Unternehmen in allen Branchen immer schneller voranschreitet, wird die Nutzung vielseitiger Methoden wie low-code und no-code für Unternehmen, die an der Spitze bleiben wollen, unerlässlich.