Der Aufstieg der generativen KI in der Technologiebranche nimmt rasant Fahrt auf. Allein im Jahr 2022 investierten Risikokapitalfirmen unglaubliche 4,5 Milliarden US-Dollar in generative KI-Start-ups. Neu hinzugekommen in diesem Club ist Narrato, eine hochmoderne Plattform zur Erstellung und Zusammenarbeit von KI-Inhalten, die angekündigt hat, VC-Finanzierung zu sichern. Das in San Francisco ansässige Start-up sammelte 1 Million US-Dollar in einer Pre-Seed-Runde unter der Leitung von AirTree Ventures, einer australischen Firma, die dafür bekannt ist, früh in Unternehmen wie Canva, Linktree und Employment Hero investiert zu haben.

An der Finanzierungsrunde nahmen auch OfBusiness, eine B2B-E-Commerce-Plattform, und die renommierte Serienunternehmerin Shreesha Ramdas teil. Das Zahlungs-SaaS-Startup ChargeBee, die Sprachlern-App Preply und die Kunden-Onboarding-Software Rocketlane gehören zu den Kunden, die sich für ihre Content-Anforderungen für Narrato entschieden haben, und das Unternehmen beabsichtigt, die Expertise von AirTree zu nutzen, um in den Vereinigten Staaten zu expandieren.

Narrato wurde im Januar 2022 von der australischen Serienunternehmerin Sophia Solanki gegründet, deren früheres unternehmerisches Unternehmen DrumUp sich auf SaaS-Plattformen für Content-Marketing und Social-Media-Management konzentrierte. In einem Gespräch mit TechCrunch erklärte Solanki, dass das ursprüngliche Konzept für Narrato darin bestand, den GitHub für Inhalte zu erstellen – einen Arbeitsbereich für Marketingteams mit Funktionen wie Automatisierung, Zusammenarbeit und Veröffentlichung. Das starke Interesse des Teams an generativer KI in den letzten Jahren führte jedoch dazu, dass es sich umdrehte und die generative KI in verschiedene Phasen des Content-Prozesses integrierte.

Das Hauptangebot von Narrato ist ein KI-Inhaltsassistent, der die Planung mit Funktionen wie der automatischen Kurzerstellung, Inhaltserstellung und Optimierung vereinfacht. Die Plattform bietet neben automatisierten Veröffentlichungsfunktionen auch Collaboration- und Workflow-Tools. Sowohl für die KI-gesteuerte als auch für die Nicht-KI-Inhaltserstellung können Benutzer die Vorlagen der Plattform für verschiedene Inhaltstypen nutzen, darunter Blogs, Webtexte, Videoskripte, E-Mails, Social-Media-Inhalte und Kunst. Darüber hinaus bietet Narrato eine Chat-ähnliche Oberfläche für die Inhaltserstellung durch KI und plant, seine Auswahl an generativen KI-unterstützten Inhaltsvorlagen auf Hunderte zu erweitern.

Sobald die generative KI die Kurzbeschreibungen erstellt hat, können Autoren diese zum Erstellen von SEO-Leitfäden und -Umrissen verwenden. Die Plattform umfasst auch Forschung und Benchmarking, um den Erstellern von Inhalten dabei zu helfen, ein breiteres Publikum zu erreichen.

Narrato sieht sich der Konkurrenz von Notion und ClickUp ausgesetzt, die für das Content-Projektmanagement verwendet werden, während Jasper und Copy.ai Plattformen zur Erstellung von Inhalten sind, die KI nutzen. Narrato hebt sich jedoch dadurch ab, dass es generative KI in den gesamten Marketing- und Inhaltserstellungs-Workflow auf einer einzigen Plattform integriert. In einer Erklärung lobte Elicia McDonald, Partnerin von AirTree, Solankis tiefes Verständnis des Marktes und seine Fähigkeit, das Potenzial der generativen KI für das Content-Marketing zu erkennen, angesichts der beeindruckenden frühen Traktion des Unternehmens.

Plattformen wie Narrato demonstrieren die transformative Kraft der generativen KI im Bereich der Inhaltserstellung.