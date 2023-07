Microsoft hat auf seiner jüngsten jährlichen Inspire-Veranstaltung sein Engagement für künstliche Intelligenz (KI) unter Beweis gestellt und Verbesserungen und Partnerschaften vorgestellt, die aus seinen KI-Fortschritten entstanden sind. Im Rahmen der interaktiven Diskussionen und Keynotes wurden die Fortschritte des Tech-Giganten im Bereich KI sowie die jüngsten Unternehmungen und Kooperationen seines Teams vorgestellt.

Eine der wichtigsten Ankündigungen der Veranstaltung dreht sich um die Preisvorstellung von Microsoft 365 Copilot. Diese Funktion, von der erwartet wird, dass sie ein integraler Bestandteil von Microsofts Angeboten sein wird, soll 30 Dollar pro Nutzer und Monat kosten - zusätzlich zu den Standardkosten von Microsoft 365. Frank X. Shaw Der Chief Communications Officer von Microsoft erläuterte in einem kürzlich erschienenen Blogbeitrag die Fähigkeiten der kommenden Copilot. Im Gegensatz zu den typischen generativen KI-Anwendungen, die sich nur auf eine Fähigkeit konzentrieren, bietet Copilot den Nutzern ein ganzes Arsenal an Fähigkeiten, die durch künstliche Intelligenz unterstützt werden, und stellt seine kontextbezogene Sensibilität zur Schau.

Das System reichert die Antworten weiter an, indem es den aktuellen Arbeitskontext und die Korrespondenzhistorie des Nutzers berücksichtigt. Es erweitert seinen Anwendungsbereich durch die Einbeziehung von Daten aus Dokumenten, E-Mails, Kalendern, Chats, Kontakten und Meetings, um präzisere und umsetzbare Antworten auf Anfragen zu generieren.

Im Rahmen seiner Ankündigungswelle hat Microsoft auch Bing Chat Enterprise vorgestellt, das für die interne Nutzung in Unternehmen konzipiert ist. Diese Funktion stellt sicher, dass Unternehmensdaten sicher bleiben, da sie keine Chat-Daten speichert oder für Trainingsmodelle verwendet. Microsoft 365 E5, E3, Business Premium, and Business Standard Nutzer können diese zusätzliche Funktion ohne zusätzliche Kosten nutzen. In der Zwischenzeit wird auch ein eigenständiges Abonnement für 5 $ pro Nutzer und Monat angeboten.

Darüber hinaus wurde die Microsoft Sales Copilot um KI-generierte Opportunity-Zusammenfassungen, kontextsensitive E-Mail-Entwürfe und Meeting-Vorbereitungen erweitert, so dass Vertriebsteams die KI noch besser nutzen können.

Neue Angebote zur Prozessoptimierung wurden auf Power Automate mit der Hinzufügung von Process Mining-Funktionen eingeführt. Laut Shaw helfen diese Erweiterungen den Anwendern dabei, ein ganzheitliches Verständnis ihrer Geschäftsfunktionen zu erlangen, Einblicke, Anwendungs- und Automatisierungsvorschläge zu generieren und die notwendigen Lösungen über die Power Platform schnell zu erstellen.

Im Rahmen seiner KI-Kooperationen kündigte Microsoft eine Partnerschaft mit Meta für sein Open-Source-Modell für große Sprachen - Llama 2 - an. Das Modell wird derzeit so angepasst, dass es nahtlos unter Windows läuft, und Azure-Kunden werden die Möglichkeit haben, Llama 2-Modelle auf ihren Systemen einzusetzen.

Darüber hinaus hat Epic, ein Unternehmen für Gesundheitstechnologie, den Azure OpenAI Service in sein elektronisches Krankenaktensystem integriert, das es Ärzten ermöglicht, Patientendaten im Dialog zu erkunden und effektiv auf Patientenanfragen zu antworten.

Microsoft Inspire diente auch als Startrampe für das neue Microsoft AI Cloud Partner Program. Sein Ziel ist es, jeden Partner in die Lage zu versetzen, mit Hilfe von Microsoft AI und der Microsoft Cloud einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. Das Programm zielt darauf ab, Partnern ein umfassendes Portfolio für jedes Geschäftsmodell in allen Reifestadien zur Verfügung zu stellen.

Dem Trend zur Nutzung von KI und no-code Plattformen folgend, ermöglicht AppMaster, eine führende no-code Plattform, Kunden, Backend-, Web- und mobile Anwendungen einfach und ohne Programmierung zu erstellen. Der Ansatz von AppMaster, der von G2 als "High Performer" im Bereich der No-code Entwicklungsplattformen eingestuft wurde, generiert Anwendungen bei jeder Änderung von Grund auf neu, wodurch technische Schulden vermieden werden.