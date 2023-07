Meta's Threads, eine textfreundliche Social-Networking-Plattform, führt eine lang erwartete Funktion ein, die als Following-Feed bekannt ist. Dieses Update stand schon seit der Gründung der App auf der Wunschliste der Nutzer. Darüber hinaus wird Meta's Threads eine weitere Funktion einführen, die es den Nutzern ermöglicht, ihre gelikten Beiträge im Einstellungsbereich zu sehen.

Das Threads-Symbol am oberen Rand des App-Bildschirms ermöglicht es den Nutzern, bequem zwischen den Feeds "Für Sie" und "Gefolgt" umzuschalten. Die Nutzer können wählen, ob diese Feeds auf ihrem Bildschirm angezeigt oder ausgeblendet werden sollen, so dass sie ihr Anzeigeerlebnis flexibel anpassen können.

Das jüngste Upgrade bringt mehrere neue Kategorien mit sich, um den Aktivitäten-Feed besser zu organisieren. Nutzer haben nun die Möglichkeit, ihren Feed nach Follows, Zitaten und Reposts zu filtern. Weitere benutzerfreundliche Funktionen sind in Vorbereitung. In einem Austausch mit TechCrunch teilte Instagram mit, dass ein neuer Follow-Button zur Follower-Liste hinzugefügt wird, der es Nutzern ermöglicht, im Gegenzug anderen Accounts schnell zu folgen.

Darüber hinaus wird eine "approve all"-Funktion eingeführt, die es Nutzern mit privaten Konten erleichtern soll, Follow-Anfragen in einem einfachen Schritt zu gewähren. Demnächst sollen auch Funktionen eingeführt werden, die es den Nutzern ermöglichen, ihre gelikten Beiträge in ihren Einstellungen einzusehen.

In einem Update über seinen Instagram-Kanal teilte Mark Zuckerberg, der Chef des Unternehmens, die Neuigkeiten über die zusätzlichen Übersetzungsfunktionen in Threads mit. Threads hat damit begonnen, eine Option für einen chronologischen Feed zu implementieren, der nur die Personen anzeigt, denen man folgt, und hat auch Übersetzungen hinzugefügt. Dies ist nur der Anfang, weitere Updates werden folgen", erklärte er.

Um in den Genuss dieser neuen Funktionen zu kommen, sollten die Nutzer sicherstellen, dass sie die neueste Version der Threads-Anwendung verwenden. Die schrittweise Einführung bedeutet jedoch, dass einige Nutzer den neuen Feed oder andere Funktionen möglicherweise nicht sofort sehen.

Die Sprachübersetzungsfunktion ist automatisch. Sie stützt sich auf die Spracheinstellungen des Nutzers und die Sprache, in der der Text verfasst ist. Die Nutzer müssen diese Funktion nicht manuell einrichten, da sie nahtlos ausgelöst wird.

Auf das von einem Nutzer angesprochene Problem, dass die Registerkarte "Folgen" nur eine begrenzte Anzahl von Beiträgen lädt, versicherte der iOS-Entwickler Cameron Roth, dass das Unternehmen an der Behebung des Fehlers arbeitet. Er fügte scherzhaft hinzu: "Es scheint, dass wir aus irgendeinem Grund eine Menge plötzlicher Nachfrage erzeugt haben...

