Meta hat vor kurzem eine Reihe von neuen Tools zur elterlichen Kontrolle auf den Plattformen Instagram, Facebook und Messenger eingeführt. Diese Tools zielen darauf ab, die Aktivitäten von Jugendlichen zu überwachen und zu regulieren, die Privatsphäre-Einstellungen zu verbessern und ein gesundes digitales Verhalten zu fördern. Zu den Funktionen gehören ein elterlicher Überwachungs-Hub im Messenger, Mechanismen zum Blockieren unerwünschter Direktnachrichten (DMs) sowohl im Messenger als auch auf Instagram und Aufforderungen, die Jugendliche daran erinnern, Pausen von den Apps zu machen.

Die ersten Tools zur elterlichen Kontrolle werden in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Kanada über das Meta Family Center verfügbar sein. Über die Messenger-Überwachungsfunktionen können die Erziehungsberechtigten die Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen ihrer Teenager einsehen, Änderungen in der Messenger-Kontaktliste beobachten und die mit der App verbrachte Zeit überwachen. Wenn ein Teenager einen anderen Nutzer meldet, erhalten die Erziehungsberechtigten außerdem Benachrichtigungen, sofern der Teenager dies ausdrücklich erlaubt.

Erziehungsberechtigte können die Messenger-Einstellungen ihres Teenagers überprüfen, einschließlich Nachrichteneinschränkungen, kategorisiert nach Freunden, Freunden von Freunden oder blockierten Benutzern. Sie werden auch über alle Änderungen benachrichtigt, die ihr Kind an diesen Einstellungen vornimmt. Die Aufsicht der Eltern kann sich auch auf die Sichtbarkeit von Beiträgen erstrecken, so dass die Eltern sicherstellen können, dass die Inhalte ihres Kindes in angemessener Weise geteilt werden.

In den letzten Jahren hat Instagram mehrere Maßnahmen ergriffen, um die Interaktionen zwischen jungen Nutzern und unbekannten Erwachsenen einzuschränken. Die jüngste Entwicklung besteht darin, dass nicht verbundene Nutzer Einladungsanfragen senden müssen, um die Erlaubnis für eine Interaktion zu erhalten. Außerdem können diese Einladungsanfragen nur in Textform erfolgen, und die Nutzer können jeweils nur eine Anfrage senden.

Meta führt eine neue Funktion für Instagram ein, die Teenager über die Möglichkeit informiert, ihre Konten von einem Erziehungsberechtigten überwachen zu lassen. Dieser Schutz erstreckt sich auch darauf, dass die Eltern die gegenseitigen Verbindungen zwischen ihrem Teenager und anderen Konten, denen er folgt oder von denen er verfolgt wird, einsehen können.

Die Kontrolle über die gezielte Werbung für junge Nutzer auf Instagram und Facebook wurde Anfang dieses Jahres eingeführt. Meta hat sich im Februar weiter für den Schutz von Minderjährigen eingesetzt, indem es ein Tool unterstützte, das die Online-Weitergabe von intimen Bildern ohne Zustimmung verhindern soll. Das Unternehmen hat jedoch nicht aufgehört, Werbung für seine jüngere Nutzerbasis zu schalten, was zu Geldstrafen in Höhe von mehr als 400 Millionen Dollar für die Verletzung der GDPR-Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre von Kindern geführt hat.

Die Integration dieser neuen Tools zur elterlichen Kontrolle zeigt Metas Engagement für den Schutz der Erfahrungen seiner jüngeren Nutzer auf seinen Plattformen. Indem Meta den Erziehungsberechtigten eine bessere Kontrolle bietet und eine verantwortungsvolle Nutzung fördert, möchte das Unternehmen ein sichereres und gesünderes digitales Umfeld für Jugendliche schaffen.