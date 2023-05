Jotform, eine bekannte Plattform zur Erstellung von Online-Formularen, hat kürzlich ein erhebliches Wachstum in verschiedenen Aspekten seines Geschäfts verzeichnet, darunter eine Steigerung der Benutzer- und Umsatzzahlen, eine starke Akzeptanz durch Unternehmenskunden, einen Anstieg der Mitarbeiterzahlen und eine innovative Produktentwicklung. Der Meilenstein von Jotform, 20 Millionen Benutzer zu erreichen, demonstriert seine schnelle Expansion, nachdem sich die Benutzerzahlen in weniger als zwei Jahren verdoppelt haben. Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen im Jahr 2022 ein robustes finanzielles Wachstum mit einem Umsatzanstieg von 48 %.

Aytekin Tank, Gründer und CEO von Jotform und Autor von Automate Your Busywork, kommentiert: Das Wachstum von Jotform ist ein Beweis dafür, dass die Automatisierungsrevolution Feuer fängt. Er fügt hinzu: Automatisierung steht im Mittelpunkt von allem, was wir bei Jotform tun, von der Herstellung unserer Produkte bis hin zur Führung des Unternehmens. Durch die Automatisierung konnte ich Jotform von mir in den Anfängen zu einem Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern heute wachsen lassen. Unternehmen, die die Lösungen von Jotform verwenden, können sich wiederholende Aufgaben rationalisieren und Zeit für kreativere und sinnvollere Projekte gewinnen.

Jotform beendete das Jahr 2022 mit einem bemerkenswerten Wachstum von 84 % bei der Gesamtakzeptanz von Unternehmenskunden. Mehrere Schlüsselindustrien verzeichneten ebenfalls ein außergewöhnliches Wachstum bei der Einführung auf Unternehmensebene, darunter:

Im Jahr 2022 verdoppelte Jotform seine weltweite Mitarbeiterbasis um rund 250 Personen und plant, im Jahr 2023 etwa 150 zusätzliche Teammitglieder einzustellen. Begleitend zu diesem Mitarbeiterwachstum hat das Unternehmen seine Präsenz um sieben globale Niederlassungen erweitert, darunter einen neuen Standort in Vancouver, Kanada.

Im Sommerbericht 2022 von G2 belegte die Produktpalette von Jotform den ersten Platz in der Kategorie Online Form Builder. Die Plattform zeichnet sich durch eine umfassende Suite von Tools aus, darunter Form Builder, PDF Editor, Mobile Forms, Tables, Apps und Approvals. Im Jahr 2022 führte Jotform zwei innovative neue Produkte in sein Angebot an no-code Lösungen ein: Jotform Sign und Jotform Teams.

Jotform Sign ist eine E-Signatur-Software, die auf Automatisierung ausgelegt ist und eine erweiterte Felderkennung, unbegrenzte Anpassungsoptionen, zahlreiche Integrationen und die Möglichkeit bietet, signierbare Dokumente einfach zu versenden. Andererseits ermöglicht Jotform Teams den Benutzern, Formulare, Tabellen, E-Signatur-Dokumente, Berichte, Genehmigungen und Apps innerhalb eines gemeinsamen Arbeitsbereichs zu erstellen und verschiedenen Teammitgliedern entsprechend ihrer Rolle Zugriff und Berechtigungen zu gewähren.

Die 20 Millionen Benutzer von Jotform umfassen verschiedene Sektoren wie Unternehmen, kleine Unternehmen, Gesundheitsorganisationen, Regierungen, Schulsysteme und gemeinnützige Organisationen. Diese Benutzer verlassen sich auf die leistungsstarken Formulare und no-code Lösungen von Jotform, um wichtige Informationen auf einer zentralen Plattform zu sammeln, zu organisieren und zu verwalten. Angesichts der steigenden Nachfrage nach no-code Plattformen können Unternehmen andere prominente Optionen wie appmaster .io> AppMaster und appmaster .io/blog/no-code-app-builder> no-code app builders in Betracht ziehen, um schnell und kostengünstig zu werden entwickeln Sie Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen, die ihre Skalierbarkeit ohne die Belastung durch technische Schulden beibehalten.