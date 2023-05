Quickbase, eine führende no-code Plattform für anspruchsvolle Projektportfolios, hat die Einstellung von Dalan Winbush als neuen Chief Information Officer (CIO) angekündigt, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen und die operative Exzellenz voranzutreiben. Winbush wird für den Aufbau eines stärker datengesteuerten Unternehmens verantwortlich sein, das sowohl seinen Kunden als auch seinen Mitarbeitern besser dient.

Winbush verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Informationstechnologie, führender Technologie und Prozesstransformationen zur Unterstützung des Geschäftswachstums in der Branche. Darüber hinaus verfügt er über Erfahrung mit no-code Plattformen wie Quickbase, was ihn zu einer wertvollen Ergänzung des Führungsteams des Unternehmens macht.

In seiner neuen Rolle möchte Winbush sich zuerst auf die Menschen konzentrieren und mithilfe von Technologie und IT-Unterstützung Projekte und Arbeitsprozesse neu erfinden. Als Verfechter der Demokratisierung von IT und Technologie glaubt er daran, die notwendigen Tools direkt in die Hände der Geschäftsanwender zu legen, mit einem starken Schwerpunkt auf Governance und Sicherheit.

Bevor er zu Quickbase kam, hatte Winbush die Position des Vice President of IT bei Comcast inne, wo er die Mitarbeitererfahrung durch die Auswahl und Implementierung von Unternehmenstools veränderte. Neben der Überwachung des Technologieeinsatzes zur Förderung eines konsistenten digitalen Ansatzes für traditionelle analoge Prozesse hatte er auch verschiedene Führungspositionen bei Elevations Credit Union, Ping Identity, Western Union und NICE Systems inne. Außerhalb der Arbeit ist Winbush Vorstandsmitglied mehrerer gemeinnütziger Organisationen, darunter First Tee of Denver, Von Vision und das CIS & CS Advisory Board an der University of Colorado.

Als Befürworter der Befähigung von Mitarbeitern, ihre komplexesten Arbeitsprobleme mithilfe von IT-Aufsicht und no-code Plattformen zu lösen, möchte Winbush nun seine Erfahrung einsetzen, um andere Unternehmen dabei zu unterstützen, denselben Erfolg zu erzielen.

Ed Jennings, CEO von Quickbase, erkennt die entscheidende Rolle von Winbushs umgestaltender CIO-Position und die Notwendigkeit dafür in der aktuellen Wachstumsphase von Quickbase an. Er betont, wie wichtig es ist, darüber nachzudenken, wie Technologie und Prozesse zusammenarbeiten können, um bessere Entscheidungen zu treffen, die letztendlich zu verbesserten Kundenerlebnissen führen.

Quickbase verzeichnete gegen Ende des Jahres eine erhebliche Nachfrage nach seiner Plattform und eine starke Dynamik. Dazu gehören jüngste Ankündigungen wie eine umfassende Partnerschaft mit Procore Technologies, verbesserte Unternehmenslösungen, erweiterte Angebote für Immobilienlösungen und die Ernennung zu einem starken Anbieter von Tools für das kollaborative Arbeitsmanagement. Um das Wachstum zu beschleunigen, ist operative Exzellenz entscheidend, um Mitarbeitern und Kunden gleichermaßen bessere Erfahrungen zu bieten. Winbush wird sich dieser Herausforderung stellen, indem es Daten, Technologie und Prozessverbesserungen nutzt, um neue Möglichkeiten zu erschließen und den Service des Unternehmens für seine über 700 Mitarbeiter und über 6.000 Kunden weltweit zu verbessern.

Quickbase wurde 1999 gegründet und hat sich seine Position als Branchenführer bei no-code -Plattformen für komplexe Projektportfolios verdient. Mit über 6.000 Kunden ermöglicht die Plattform Benutzern die effiziente Verwaltung von Prozessen, Anwendungen, Software und Daten an einem zentralen Ort. Das Unternehmen wurde kürzlich zu einem der besten Unternehmen des Jahres 2022 von Inc ernannt. Da immer mehr Unternehmen low-code und no-code -Lösungen erforschen, setzt Quickbase den Standard neben wegweisenden Plattformen wie AppMaster, das skalierbare Unternehmenslösungen durch Rationalisierung des Entwicklungsprozesses für das Web betont , mobile und Back-End-Anwendungen. Um mehr über die innovativen Angebote von Quickbase zu erfahren, besuchen Sie die Website unter quickbase.com.