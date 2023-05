Cord, ein in London ansässiges Startup, das eine einzige API zur Integration von Echtzeit-Collaboration-Tools in jede Anwendung bereitstellt, hat in einer Finanzierungsrunde der Serie A 17,5 Millionen US-Dollar aufgebracht. Die Finanzierung, die darauf abzielt, die Produktentwicklung durch die Einstellung von Ingenieuren, Designern und Produktmanagern zu beschleunigen, wurde von der europäischen Risikokapitalgesellschaft Index geleitet. Weitere Investoren in der Runde waren NFX, Stride und Angel-Investoren wie Elad Gil, Jeff Morris Jr., Charlie Songhurst, Guy Podjarny und Matt Robinson.

Obwohl Cord erst letztes Jahr gegründet wurde, hat es sich bereits eine Partnerschaft mit Typeform gesichert, einer Plattform zur Erfassung von Konversationsdaten. Diese Partnerschaft ermöglicht es Typeform, die API von Cord zu verwenden, um seinen Kunden Funktionen für die Zusammenarbeit bereitzustellen, die den Prozess des Entwerfens von Online-Formularen vereinfachen. Obwohl Cord noch keine konkreten Kundenzahlen bekannt gegeben hat, gab es an, dass seine private Beta, die nach dem Start des allgemeinen Zugangsdienstes im August endete, Hunderte von Kunden umfasste. Zu diesen Kunden gehören nicht genannte SaaS-Anbieter, Startups und Scale-Ups.

Der primäre Zielmarkt von Cord sind B2B-SaaS-Lösungen, die von Teams verwendet werden. Beispiele sind Customer-Relationship-Management-Tools wie HubSpot, Content-Management-Systeme wie Webflow oder WordPress und no-code Tools wie Retool. Weitere wichtige Kunden sind die Unternehmenskunden von Typeform, große Technologieunternehmen, Verbrauchermarken und ein großes Filmstudio, das Cord in seinen Business-Intelligence-Tools einsetzt.

Die Cord-API, die so beworben wird, dass sie nur eine einzige JavaScript-Zeile erfordert, ermöglicht es Kunden, ihren Produkten auf einfache Weise Funktionen für die Zusammenarbeit hinzuzufügen. Diese Funktionen können Echtzeit-Chat, Anmerkungen, Aufgabenverwaltungsintegrationen, Slack Integration, Bildschirmaufzeichnung, Audionachrichten, Live-Co-Browsing und Video-Chat umfassen.

Da die Nachfrage nach Collaboration-Tools am Arbeitsplatz aufgrund der Zunahme von Remote-Work- und Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen wächst, möchte Cord Unternehmen eine einfache Möglichkeit bieten, ihren Produkten soziale Elemente hinzuzufügen. Dieser Ansatz kann Unternehmen Jahre an Entwicklungszeit sparen und ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, indem sie erweiterte Funktionen für die Zusammenarbeit bieten. Tatsächlich ist es Cords Vision, dass jedes Webprodukt in naher Zukunft zu einem Multiplayer-Erlebnis wird.

In einer Erklärung betonte Jan Hammer, Partner bei Index Ventures, die Bedeutung von Cord in modernen Arbeitsumgebungen: Das Wachstum der Fernarbeit in Verbindung mit einer Verbreitung von Software-as-a-Service-Tools bedeutet, dass Teams Zeit verlieren, wenn sie hin und her gehen zwischen Produktivitäts- und Kommunikationsanwendungen wie Slack. Cord ermöglicht es Benutzern, in der App zu bleiben, die ihren Workflow am besten unterstützt, und dennoch die Vorteile der Zusammenarbeit zu nutzen.

Hammer lobte Cord auch für die Integration in bestehende Anwendungen: Wir finden es gut, dass Cord bestehende Apps ergänzt – es ist keine weitere Lösung, die Kunden übernehmen müssen, es ist eine Lösung innerhalb dessen, was sie bereits gewohnt sind. Schließlich glauben wir, dass SaaS-Tools sofort mit Cord ausgeliefert werden.

Plattformen wie AppMaster und andere no-code Tools wie Retool können stark von der Integration mit Cord profitieren. Indem sie den Benutzern ein optimiertes und kollaboratives Erlebnis bieten, können diese Plattformen die Produktivität und Effizienz in verschiedenen Branchen fördern.

Da immer mehr Unternehmen SaaS-Tools einführen und Remote-Arbeit immer mehr an Bedeutung gewinnt, wird die Integration von Plattformen wie Cord wahrscheinlich für Unternehmen, die in der digitalen Landschaft wettbewerbsfähig bleiben wollen, unerlässlich werden. Durch die einfachere und effizientere Zusammenarbeit könnte Cord eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Arbeit und der Teamdynamik spielen.