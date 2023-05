Der Technologiesektor durchläuft derzeit einen beispiellosen Wandel, der teilweise auf die jüngsten wirtschaftlichen Turbulenzen zurückzuführen ist. Laut Layoffs.fyi wurden bis Mitte November über 45.000 Mitarbeiter in der US-amerikanischen Technologiebranche entlassen. Die New York Times führt diesen Trend auf Faktoren wie schnelle Expansion, unternehmerische Extravaganz und harten Wettbewerb um Top-Talente zurück. Mit der Weiterentwicklung von low-code und no-code Lösungen können sich Unternehmen jedoch auf Unsicherheit vorbereiten, indem sie in Tools investieren, die es ihren Teams ermöglichen, angesichts reduzierter Arbeitskräfte schnell und effektiv zu reagieren.

Low-code und no-code Technologien werden zunehmend in die Tech-Stacks von Unternehmen integriert und ermöglichen es Mitarbeitern, Software zu erstellen, ohne über Vorkenntnisse in der Softwareentwicklung zu verfügen. Laut einem Gartner-Bericht aus dem Jahr 2021 werden bis 2025 70 % der neuen Anwendungen mit low-code oder no-code Tools erstellt, gegenüber weniger als 25 % im Jahr 2020. Diese Tools bieten zahlreiche Vorteile, darunter Kosteneffizienz und Skalierbarkeit. Wir statten Unternehmen mit den agilen Lösungen aus, die sie benötigen, um in einer sich ständig verändernden Landschaft die Nase vorn zu haben.

Trotz der Vorteile zögern einige Organisationen möglicherweise, low-code oder no-code Tools einzuführen, weil sie Bedenken hinsichtlich ihrer Einschränkungen oder ihrer Auswirkungen auf die Rollen der Entwickler haben. Es ist jedoch wichtig, die potenziellen Vorteile und Chancen zu berücksichtigen, die diese Technologien bieten können. Durch die Ausstattung qualifizierter Arbeitskräfte mit low-code und no-code Tools können Unternehmen ihr Talent nutzen, um innovative Lösungen zu entwickeln und so ein Umfeld funktionsübergreifender Produktivität und Erfolg zu fördern.

Low-code und no-code Technologien bieten zahlreiche Vorteile für Unternehmen, darunter:

Angesichts des aktuellen Mangels an Softwareentwicklern können low-code und no-code Tools dazu beitragen, diese Lücke zu schließen, indem sie es Bürgerentwicklern ermöglichen, Lösungen zu erstellen, die zuvor Spezialwissen erforderten. Die Weiterqualifizierung von Mitarbeitern mit diesen leistungsstarken Technologien kann nicht nur die Reaktionsfähigkeit der Organisation verbessern, sondern auch Möglichkeiten für den beruflichen Aufstieg bieten.

Betrachten Sie als Beispiel Mortgage Educators and Compliance (MEC). Mit der Aufgabe, eine mobile App für ihr Hypothekenschulungs- und Bildungsunternehmen zu erstellen, wandte sich die IT-Abteilung an Lösungen no-code, die es ihr ermöglichten, schnell eine innovative App zu entwickeln, die den Traffic und den Umsatz um 50 % steigerte. Durch die Einführung und Implementierung von no-code Tools verschaffte sich MEC einen Wettbewerbsvorteil und bot gleichzeitig einen wertvollen Service für seine Kunden.

Low-code und no-code Plattformen können dazu beitragen, Barrieren zwischen technischen und nichttechnischen Mitarbeitern abzubauen, die Zusammenarbeit zu fördern und die Projektabschlusszeiten zu verkürzen. Dies ist besonders wichtig im heutigen schnelllebigen Geschäftsumfeld, das schnelle Innovationen und messbare Ergebnisse erfordert.

Beispielsweise hatte Wave, eine Plattform für emotionale Gesundheit, bei der Entwicklung einer mobilen App Kommunikationsschwierigkeiten zwischen kreativen und technischen Teams. Durch den Einsatz von no-code Tools konnten sie einen umfassenden Prototyp erstellen, der die Lücke überbrückte, den Entwicklungsprozess rationalisierte und die Projektzeit um 50 % verkürzte.

Anstatt sich auf die Kluft zwischen Entwicklern und Nicht-Entwicklern zu konzentrieren, sollten Unternehmen low-code und no-code Tools als Mittel betrachten, um den Entwickler der Zukunft zu schaffen – Personen mit den Ideen, Fähigkeiten und Werkzeugen, die erforderlich sind, um Innovation und Erfolg voranzutreiben . Chris Wanstrath, ehemaliger CEO von Github, sagte bekanntlich: „Die Zukunft des Codierens ist überhaupt kein Codieren.“ Dieses Gefühl legt nahe, dass die Zukunft der Softwareentwicklung darin liegt, bestehende Ideen und Technologien auf neue und aufregende Weise zu kombinieren, anstatt das Rad neu zu erfinden.

Da die Technologiebranche mit Unsicherheit und Umbruch konfrontiert ist, müssen Unternehmen proaktiv in die Tools und Strategien investieren, die für die Anpassung und den Erfolg erforderlich sind. Low-code und no-code Technologien sind eine leistungsstarke und vielseitige Lösung, die Teams in die Lage versetzen kann, innovativ zu sein, auf Veränderungen zu reagieren und angesichts von Herausforderungen erfolgreich zu sein. Indem Unternehmen ihre Mitarbeiter mit den Fähigkeiten und Werkzeugen ausstatten, die sie benötigen, können sie sich so positionieren, dass sie immer einen Schritt voraus sind und eine ungewisse Zukunft erfolgreich meistern.

Ein solches Tool, das eine Überlegung wert ist, ist die AppMaster.io-Plattform, ein robustes no-code Tool zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. AppMaster.io wurde von G2 in mehreren Kategorien, darunter no-code Entwicklung und API-Management, als „High Performer“ eingestuft und kann dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und die Produktentwicklung für Unternehmen jeder Größe zu optimieren.